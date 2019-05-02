أحمد شعبان يكشف عن تأثير الرياضة على الطالب والمذاكرة

كشف أحمد شعبان استشاري الطاقة الحيوية والعلاج بالريكي والحاسة السادسة "grand master" عن تأثير الرياضة على الطالب والمذاكرة.

وقال شعبان في تصريح خاص إلى موقع "لايف ستايل" :"مع اقتراب الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي كان لابد من التحدث عن أهمية الرياضة ومدى تأثيرها على الطالب أثناء استذكار دروسه ، فمن المعروف أنَّ الرياضة هامة لبناء جسم الطالب واكسابه ثقة في نفسه لكنني أتحدث من منظور مختلف وهو الطاقة الحيوية".

واستطرد شعبان في حديثه قائلًا "أولًا الرياضة لها تأثير قوي ومباشر فى طرد الطاقات السلبية بسبب انتاج طاقات إيجابية طارده ومن تأثير هذه الطاقات هو طرد الطاقات السلبية والإيجابية واخراج و اطلاق العرق من الجسم لطرد الأملاح الزائدة والسموم من الجسم ، أو إخراج الطاقات الحرارية من الجسم ومن هنا من ممكن أن نعتقد أنَّ الشخص يستنزف طاقته لكن الرياضه فى حقيقتها تحفز الشاكرات على انتاج أيضًا طاقات المُكبرة والمُحفزه والمُنشطة مثل طاقات الكوندالينى مما يجعل الجسم ينتج طاقات حرارية عالية بسبب القيام بالرياضة ليس هذا فقط ولكن يتم تنظيف الشاكرات المسؤولة عن التواصل فيتواصل الشخص بشكل أفضل مع من حوله ويعبر عن رأيه بشكل أفضل وأيضًا يسمح بالطاقة بالتدفق أفضل وأقوى للراس فيسهل عملية المذاكرة والحفظ والذاكرة".

اقرا ايضاً:

شعبان يؤكّد أن الجسم يستغرق وقتًا للاستفادة من اللحوم

Advertisements

واختتم شعبان حديثه قائلًا "من خلال هذه الرياضات يتعود الجسم والشاكرات على طرد الطاقات من الجسم وانتاج طاقات اخرى جديدة أفضل منها وعند الاستمرار يتم طرد كل الطاقات السلبية من الجسم، وتتعود الشاكرات على انتاج طاقات أكثر وأكثر وتزويد الجسم بطاقات أكثر فيكون الجسم بصحه أكتر ولا يجهد فيها بعد مثلما كان مرهق فى الأول بسبب اخراج الطاقات السلبية من الجسم وأيضًا إرغام الشاكرات على انتاج طاقات أكثر مما كانت معتاده عليه لذلك مع وقت التدريب ينتهى موضوع الارهاق من التمرين وليس هذا فقط لكن مع التدريب تجد نفسك أنشط وأنشط".

قد يهمك ايضاً:

أحمد شعبان يكشف تأثير الجانب الطاقي على الإنسان

لبنى أحمد وأحمد شعبان ينتهون من أقوى دورة علاج بطاقة الحياة