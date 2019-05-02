فيديو| والدة راغد قيس تنهار أثناء تشييع جنازته: "شو عملت فيي يا ماما"

لم تتمالك دموعها وانهارت عندما رآت جثمان ابنها يشيع إلى مثواه الأخير، لقطات محزنة وثقتها مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لوالدة الصحفي الراحل "راغد قيس" مؤسس صفحة "شرطة المشاهير" أثناء تشييع جنازته في مسقط رأسه بـ "كفر حيم" في منطقة الشوف اللبنانية، بعد تعرضه لوعكة صحية قبل شهر، أدت إلى وفاته يوم 29 أبريل الماضي.

الفيديو أظهر السيدة وحولها عدد كبير من أقاربها يواسونها ويحاولون التخفيف عنها، إلا أنها لم تتمالك نفسها وقامت بتقبيل صورة ابنه.

دخلت والدة "راغد" في حالة صراخ شديدة نتيجة، لفقدان ابنها مرددة "شو عملت فيي يا ماما".

Advertisements

كان راغد قيس أسس صفحة "شرطة المشاهير" التي دشنها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مستغلا دقة ملاحظته وخفة دمة في السخرية من النجوم، وقد رفع عليه عدد من النجوم قضايا منهم نوال الزغبي ما اضطره لعمل صفحة بديلة لحسابه على إنستجرام خوفًا من إغلاق الصفحة الأصلية.

يذكر أن راغد قيس، صحفي وناقد فني لبناني، حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة عام 2008، من الجامعة اللبنانية الدولية، ونال جائزة “crystal award Lebanon” عن"شرطة المشاهير" كأقوى موقع إلكتروني لعام 2019.

​