بالصور| هيفاء وهبي بإطلالة جريئة في أحدث "فوتو سيشن"

خضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لجلسة تصوير حديثة بعدسة المصور الكويتي محمد يوسف، ونشرت صورها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "هيفاء" بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا بتوقيع دار الأزياء الفرنسي إيزابيل مارانت، مع قفازات شفافة من "جوتشي"، وحذاء لامع طويل أعلى الركبة بتوقيع "سان لوران"، وعلقت عليها قائلة: "اترك لمعة صغيرة أينما تذهب". Advertisements وكانت هيفاء وهبي قد ظهرت قبل أيام مع فريق عمل مسلسل "الواد سيد الشحات"، بينهم أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد عبدالرحمن وسليمان عيد، وهو العمل الذي تشارك به كضيفة شرف خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. ​

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