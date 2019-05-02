استشاري ينصح الحوامل بممارسة الرياضة: تسهل عملية الولادة

اعتادت السيدة المصرية فور معرفتها بكونها حامل في التزام الراحة والابتعاد عن بذل أي مجهود، وهناك من يلتزم بالنوم على السرير طوال مدة التسع أشهر، وبالتالى تبتعد أيضا عن ممارسة الرياضة، ولكن الدكتور محمد محمود استشاري طب النساء والتوليد، كان له رأي آخر.

وأكد محمود أنه طالما لم يحذر الطبيب المتابع الحالة الامتناع عن الحركة والرياضة، فلا يوجد ضرر منها، طالما كانت الرياضة من نظام حياتها العادية قبل الحمل.

وأضاف استشاري النسا والتوليد، أن هناك حالة واحدة تستدعي قلة الحركة او انعدامها، وهي حالة الإجهاض المنذر التي من أعراضها نزول دم باستمرار في المرحلة الاولى من الحمل.

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وشدد على ضرورة المتابعه فور معرفة الحمل، لتقديم المساعدة والمعلومات التي تحتاجها عن حالتها الصحية وصحة جنينها.

وأكد أن للرياضة فوائد كثيرة للحامل، حيث أنها تقلل من مشكلة الإمساك، وتسهل عملية الولادة الطبيعية، بالاضافه إلى أن تسهم في العودة بشكل أسرع لمرحلة ما قبل الحمل.

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