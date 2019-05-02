تحذير..الأسيتون يهاجم أظافرك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

حذر فنان التجميل الألماني باتريك مالدينجر من استخدام مزيل طلاء الأظافر المحتوي على الأسيتون لخطورته على صحة وجمال الأظافر.

وأوضح مالدينجر أن الأسيتون يندرج ضمن المواد المذيبة؛ لذا فهو يهاجم الأظافر ويتسبب في جفافها، ومن ثم تقصفها. ولتجنب ذلك ينبغي استعمال مزيل طلاء يخلو من الأسيتون.

ومن ناحية أخرى أشار فنان التجميل إلى أنه يمكن تقوية الأظافر من خلال التغذية الصحية الغنية بفيتامين A الموجود مثلا في الفلفل والسبانخ، والكالسيوم الموجود مثلا في منتجات الألبان والبروكلي.