كيم كارداشيان تتعرَّض للانتقادات بسبب إطلالة "باور رينجرز"

أطلّت النجمة كيم كارادشيان بإطلالة غير موفقة حين اختارت الظهور بجمبسوت وردي اللون مع حذاء يصل طول رقبته إلى منطقة الفخذ ونظارة مشابهة للقناع، في محاولة منها للتشبه من حيث المظهر بشخصيات باور رينجرز التلفزيونية التي كانت تحظى بشهرة واسعة في تسعينات القرن الماضي.

وظهرت أيضًا في الصورة التي نشرتها كيم لنفسها، عدة قطع ملقاة على الأرض من حولها في إشارة دالة على أنها واجهت صعوبة في اختيار تلك الإطلالة التي أرادت أن تشاركها مع متابعيها على "إنستغرام" لآخر إطلالاتها المنزلية.

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وبدأت تنهال عليها التعليقات من جانب المتابعين ما إن قامت بنشر الصورة، وتركزت أغلب التعليقات على قوام كيم المشابه للساعة الرملية، فيما انتقد آخرون النسق العام للإطلالة التي رؤوا أنها جاءت لتنتقص من أناقتها وجمالها.

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