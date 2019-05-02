بدلات الأوفرال تتصدَّر قائمة القطع المفضّلة لنجمات هوليوود الموسم الحالي

تصدَّرت بدلات الأوفرال، قائمة القطع المفضّلة لنجمات هوليوود الموسم الحالي، حيث بدأتْ مؤخرًا، بعض النّجمات في ارتداء هذه القطعة الأيقونيّة، ويبدو أنّها ستعود إلى مشهد الموضة هذا الموسم.

وشهد نهاية الأسبوع الماضي، ظهور إطلالات عديدة بهذه القطعة الأيقونية، حيث ارتدتْ كلّ من إميلي راتاجكوسكي، ومارغوت روبي بدلة الأوفرال، وفي وقت سابق من هذا العام، ارتدتْ جينيفر لوبيز، نسخة من قماش الدنيم.

ويُعد من اللافت بشأن بدلة راتاجكوسكي وروبي، أنّهما لم تختارا بدلة الأوفرال من قماش الدنيم الأزرق الكلاسيكيّ، بل على العكس، اختارتْ روبي بدلة بنمط مخطّط، في حين فضّلت إميلي ارتداء بدلة الدنيم الأحمر.

اقرا ايضاً:

جينيفر لوبيز بإطلالة جذَّابة خلال تصوير فيلمها الجديد

Advertisements

ولاحظنا إضافة العديد من الأنماط المشابهة، إلى رفوف العديد من متاجر البيع بالتجزئة الإلكترونية، وربّما تكون هذه بداية انتشار موجة بدلة الأوفرال، والتي يسهل تنسيقها مع أي حذاء، كالصّنادل والأحذية الرّياضيّة.

وقد يهمك ايضًا:

لوبيز ترتدي سُترة سوداء قصيرة وطماقًا أسودَ ضيّقًا

جينيفر لوبيز أنيقة خلال تصوير فيلمها الجديد في نيويورك