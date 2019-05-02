كيف بدت نجمات الصف الأمامي في عرض "ديور" كروز 2020؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في مساء يوم الاثنين الماضي، عرضت علامة ديور مجموعة كروز 2020 في قصر البديع بمدينة مراكش بالمغرب، وكان مدرج العرض دراماتيكيًا محاطًا بالنيران، و كانت التشكيلة الواسعة غنية بالتنانير الضخمة والتطريزات المعقدة والطبعات المزخرفة المستوحاة من الثقافة المحلية والثقافات الأفريقية.

واستقطب العرض حشدًا كبيرًا من المشاهير وعشاق الموضة والمؤثرين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النجمة ديانا روس، التي ظهرت بفستان أسود من التول بصورة ظلية ضخمة، مغطىً بالكشاكش، ونظارات شمسية كبيرة الحجم، وزوج من أحذية البالرينا العصرية السوداء، واعتمدت تسريحة الشعر المجعد.

لكن لم تكن روس النجمة الوحيدة التي قامت برحلة إلى مراكش لحضور العرض، حيث ضم الصف الأمامي نخبة من ممثلات هوليوود، أمثال السمراء لوبيتا نيونغو، التي تألقت بفستان أسود بتوب جلدي وتنورة شفافة مطرزة بالأزهار بفتحة أمامية طويلة، مع زوج من الصنادل السوداء وحقيبة خصر جلدية من ديور.

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إلى جانب الممثلة الشابة شايلين وودلي، التي بدت أنيقة بفستان مخطط برقبة منخفضة غني بتطريزات رائعة، وحملت حقيبة كلاتش زرقاء مزينة بشعار نحلة ديور، وأقراط ذهبية لامعة.

أما النجمة جيسيكا ألبا، فارتدت فستانًا شفافًا بدون حمالات بطبعة الزهور، أما بالنسبة للأحذية، فقد اختارت مؤسسة شركة Honest Company ارتداء زوج أسود اللون من الكعب المدبب بحزام الكاحل مزينة بربطة بو.

ومن جهة أخرى، استحوذت كارلي كلوس على الانتباه بارتداء فستان أسود اللون متدفق بأكمام قصيرة، تميّز بقصة العنق المنفضة، وأنهت إطلالتها بحزام جلدي نحيف مزين بشعار أحرف العلامة الفرنسية، أما بالنسبة للأحذية، فاختارت عارضة الأزياء زوجًا أسود اللون من الكعب الشفاف المزين بطبعة البولكا دوت ذي المقدمة المدببة، وحملت حقيبة جلدية بخامة الحصى المرصوفة، وارتدت أطواقًا ذهبية صغيرة في أذنيها.