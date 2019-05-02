بالصور| أبرزهن رانيا يوسف ونرمين الفقي.. فنانات يستقبلن الصيف بإطلالات جريئة

مع قدوم أعياد الربيع وارتفاع حرارة الطقس، اتجهت عدد من الفنانات للاستمتاع بأوقاتهن في بعض المناطق الساحلية رفقة أصدقائهن وصديقاتهن، وظهرت كثيرات منهن بإطلالات اتسمت بالجرأة والإثارة في بعض الأحيان.

إطلالات متنوعة بألوان صيفية وورود متنوعة، استقبلت بها نجمات الفن حرارة الجو تمهيدًا لبداية فصل الصيف، ونشرن صورهن بتلك الإطلالات عبر حساباتهن الرسمية بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، إذ ارتدت الفنانة رانيا يوسف "هوت شوت" و"توب" مكشوف البطن، باللونين الرمادي والأسود.

وعلى أحد شواطئ الجونة، قضت الفنانة منى زكي ورانيا يوسف والإعلامية إنجي علي، إجازة شم النسيم، رفقة أصدقائهن الفنان أحمد السعدني وأحمد داوود والسيناريست تامر حبيب، وظهروا معا في صورة بملابس البحر على متن إحدى البواخر.

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كما ظهرت الفنانة نرمين الفقي بملابس البحر أيضًا، خلال تواجدها بالجونة رفقة بعض صديقاتها، ونشرت صورها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وارتدت الفنانة إنجي المقدم فستانًا قصيرًا بسيطًا يدوي الصنع، فوق ملابس البحر، والتقطت صورة لها أمام المرآة خلال عطلتها في سوما باي بالغردقة.

وأظهرت تلك الصور توجه أغلب الفنانات لقضاء عطلتهن بالمناطق الساحلية داخل مصر، والتي تنوعت بين مناطق الغردقة بالبحر الأحمر.

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