بعد الأهلي.. مي حلمي تتعرض للانتقاد بسبب برشلونة: "طب وصلاح ابن بلدك؟"

حرصت الإعلامية، مي حلمي على إظهار فرحتها، بفوز فريقها المفضل، برشلونة، على نظيره ليفربول، بـ3 أهداف نظيفة، في إطار دوري الأبطال.

ونشرت مي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها مرتدية تي شيرت الفريق، معلقة: "برشلونة برضه يا جماعة لازم أنزل أجيب التيشيرت الجديد، مينفعش بعد توقعاتي، مين قال 3 للبارسا".

الأمر الذي عرضها لبعض الانتقادات من قبل متابعيها، فعلق أحدهما قائلا: "مفرحتيش كدة لما برشلونة خد الدوري، كأنك فرحانة في فريق صلاح"، وأضافت الأخرى: "طب وصلاح راح فين"، في حين عقب الأخير قائلا: "طب وابن بلدك صلاح".

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وكانت مي، نشرت صباح اليوم، صورة جديدة لها، معلقة: "من قلبي بدعي لصلاح يسجل النهارده، بس البطولة تروح لبرشلونة".

يذكر أنه مؤخرا، وضعت الإعلامية الشابة، في مرمى للانتقادات بسبب الفرق الكروية، حيث نشرت إحدى صورها من داخل النادي الأهلي، فعلق أحدهم قائلا: "هتخسري كتير أوي مكنتيش تعلني عن انتمائك"، لترد عليه الأخيرة قائلة: "عمري ما خبيته، شكلك متابع جديد".

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