في الحلقة الثالثة من game of thrones.. النساء ينقذن العالم

تابع العالم بشغف، أحداث الحلقة الثالثة من الموسم الثامن لمسلسل game of thrones الشهير، عبر قنوات التليفزيون المشفرة، أو على الإنترنت، حيث كانت هي الحلقة الملحمية المنتظرة لكل المشاهدين، بها انتهى الصراع والمعركة بين الأحياء في ويستروس، والأموات، وكالعادة حرص صناع المسلسل وعلى رأسهم المؤلف جورج أورين، على أن يكون للأنثى دور بارز في أحداثه، وكن هن منقذات العالم.

آريا ستارك

حاولت آريا ستارك والتي تقوم بدورها الممثلة مايسي وليامز، طوال الحلقة الثالثة من الموسم الثامن للمسلسل أن تقتل بعض الأموات إلا أن دورها من وجهة نظر المشاهد يجب أن يكون أكثر من ذلك، ويتعدى حدود مقتل 10 أو أكثر من الأموات، لتفاجئ الجميع في نهاية الحلقة، حيث وضعت حدا للأموات الذين استفحل جبروتهم خلال الأحداث، وكانوا على وشك الفوز، وباغتت "ملك الموت" بقتله بواسطة سلاحها، وبذلك وضع النصر على الأموات باسم آريا ستارك، فجميع الأموات متصلون بشكل أو بآخر بملكهم، وبمجرد موته سقطوا جميعا موتى.

مليساندري "المرأة الحمراء"

استطعات مليساندري والتي قامت بدورها الفنانة كاريس فان هوتن، والمعروفة في المسلسل بالسيدة الحمراء، أن تشعل نيران الخندق، خلال الحلقة الثالثة من المسلسل في موسمه الثامن، وهو ما ساهم بدوره في ردع الأموات لفترة من الوقت، وجاءت مشاركة مليساندري بعد محاولات عدة من الرجال أن يشعلوا نيران الخندق الذي يطوق قلعة ويستروس دون فائدة وكانوا يموتون، فوصلت هي أخيرا إلى الخندق وأشعلته بتعويذة تقولها لإله النور وبذلك تمكنت من ردع الموتى لبعض الوقت.

وكانت مليساندري كذلك لها دور محوري بتذكير آريا ستارك بدورها في قتل ملك الموتى، وحثها للقيام بذلك، وقدرتها على ذلك.

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ليانا مورمونت

استطاعت تلك الفتاة التي قامت بدورها الممثلة بيلا رامسي، والتي أثارت إعجاب جمهور المسلسل طوال حلقاته، حيث كانت واحدة من أبرز الشخصيات التي تأخذ قرارات مصيرية وتشجع عليها مثل تنصيب جون سنو ملكا للشمال، فلم تخذل الجمهور في الحلقة الثالثة من المسلسل في الموسم الثامن، فقد باغتت رجلا عملاقا منضما لصفوف الأموات، يقتل كثيرا من الأحياء في وقت واحد بضربة أودت بحياته، فقد سارت مسرعة نحوه وعندما رفعها وهم بقتلها باغتته بضربة قضت عليه، وهو ما جعلها بطلة على "السوشيال ميديا" في أنحاء العالم، وانتهى المشهد بموتها.

دينيريس تارجريان

كان جون سنو على وشك الموت بينما كان يمتطي أحد التنانين، ويواجه ملك الموت مع تنينه الذي أعاده للحياة، لولا تدخل دينيريس تارجريان التي قامت بدورها أميليا كلارك، والتي ألقت ملك الموت على الأرض، ما أنقذ جون سنو، وهو من المحتمل أن يكون ملك السبع ممالك كونه الوريث الشرعي الوحيد المتبقي ذكر من آل تارجريان، كما أنقذت تنينها الذي كان على وشك الموت.

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