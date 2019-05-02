نصائح تساعد الزوجة في التعامل مع زوجها "مدمن الهواتف المحمولة"

يؤدي إدمان الزوج للهاتف المحمول إلى انهيار العلاقة الزوجية وتدمير الأسرة واستمرار المشكلات بين الطرفين لعدم قدرة الزوجة على التعامل مع الزوج، وأحيانًا لا تستطيع الزوجة الاستغناء عن شريك الحياة، قدم موقع "كيدز لوكس" الإلكتروني نصائح للتعامل مع شريك الحياة المدمن.

- تخصيص وقت لقضائه مع الشريك في ممارسة نشاطات ترفيهية ورياضية، مثل الخروج إلى المتنزهات أو الانخراط في نشاط رياضي.

- دمج الشريك بنشاط اجتماعي حقيقي، وتخصيص وقت له للقيام بالعديد من النشاطات الاجتماعية التي يمكن أن تبعده عن الهاتف.

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- محاولة دمج الشريك مع الأسرة، وإعطاؤه الصلاحيات في اتخاذ قرارات حاسمة، فذلك يعيد له ثقته بنفسه، ويدفعه للابتعاد عن التعامل مع الهاتف بشكل مفرط.

- جذب انتباه الشريك ومنحه المزيد من الاهتمام عبر تقديم الهدايا له، وتوفير أجواء رومانسية تشغله عن الهاتف وتقوي علاقتك به قدر المستطاع.

- ممارسة التأمل واليوجا برفقة الشريك، فهذه التمارين تساعد على تصفية الذهن وإعادة التوازن الجسدي والنفسي له.

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