محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) – حذر المركز الاتحادي للتوعية الصحية من خطورة التدخين أثناء الحمل خطر على صحة الأم والطفل على حد سواء. وأوضح المركز أن التدخين أثناء الحمل يرفع خطر مضاعفات الحمل مثل الولادة المبتسرة والإجهاض وولادة الجنين ميتا، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية. وبالنسبة للطفل، فإن التدخين أثناء الحمل يرفع خطر التشوهات الخلقية ونقص الوزن عند الولادة ومتلازمة الموت المفاجئ والحساسية والربو وقصور وظائف الكلى ومشاكل النمو والتطور. ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة يتعين على الأم الإقلاع عن التدخين حفاظا على صحتها وصحة طفلها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التدخين أثناء الحمل خطر على الأم والطفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.