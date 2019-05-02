يصاب العديد من الأشخاص في مرحلة من حياتهم بحصى في المرارة التي تؤدي ألم شديد، فيجربون العديد من العلاجات المنزلية قبيل التوجه إلى الطبيب، وحصى المرارة عبارة عن حجارة صغيرة مكونة من الكوليسترول تتكون عادة في المرارة.

وقدم الموقع الهندي BOLD SKy، طرق علاج حصى المرارة بالأعشاب

علاج حصى المرارة بالأعشاب

- خل التفاح

الطبيعة الحمضية لخل التفاح تعمل على منع الكبد من إنتاج الكوليسترول المسؤول عن تكوين حصى الكلى، كما يلعب دوراً في تفتيت الحصى في حال وجودها وتخفيف الألم المرافق لها.

- الكركم

يُعتبر الكركم نوعاً من التوابل، ويحتوي على مادة الكركومين التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات، ويعمل الكركم على تحفيز إنتاج العصارة الصفراوية مما يساعد على عملية إفراغ المرارة، ويمكن إضافة الكركم إلى الطعام، أو تحضير شاي الكركم وتناوله، أو الحصول على الكركم من المكملات الغذائية، ولكن من الأفضل استشارة الطبيب عند أخذه عن طريق المكمّلات الغذائية.

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- عصير الليمون

تأثير عصير الليمون مشابه لخل التفاح، فهو يمنع الكبد من إنتاج الكوليسترول مؤقتاً مما يساعد في تسريع عملية الشفاء، كما أن فيتامين C الموجود في الليمون يعمل على تحليل الكوليسترول المكون للحصى.

- شاي النعناع

يحتوي نبات النعناع على مادة المنثول وهي مادة مهدئة تعمل على تخفيف الألم، ومن الممكن استخدامها في تخفيف ألم المعدة، وتحسين عملية الهضم، وتخفيف حالات الغثيان، كما ويُعتقد أنّ شرب كميات من شاي النعناع بانتظام قد يساعد على تخفيف آلام المرارة وتحسين صحة المرارة.

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