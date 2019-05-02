"عياش": "المرأة أعلى من الرجل ومطالبتها بالتساوي معه تقلل قيمتها"

قال الفنان رامي عياش، إنه رجل شرقي بشكل كبير لأنه يدعم أسرته وعائلته الصغيرة، ودفعه لزوجته دائما إلى الأمام في عملها.

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وأضاف عياش، خلال استضافته ببرنامج "حفلة 11" والذي تقدمه الإعلامية سمر يسري، المذاع عبر فضائية "ON E"، أنه قد تربى في منزل عائلته على دعم والده لوالدته وهو ما أكمل المسيرة عليه في بيته.

وأكد أن مطالبة المرأة بالمساواة مع الرجل هي أكبر غلطة "المرأة أعلى بكتير من الرجل وأنها تتساوى معه بتنزل من قيمتها".

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