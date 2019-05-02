قال الفنان رامي عياش، إنه رجل شرقي بشكل كبير لأنه يدعم أسرته وعائلته الصغيرة، ودفعه لزوجته دائما إلى الأمام في عملها.
وأضاف عياش، خلال استضافته ببرنامج "حفلة 11" والذي تقدمه الإعلامية سمر يسري، المذاع عبر فضائية "ON E"، أنه قد تربى في منزل عائلته على دعم والده لوالدته وهو ما أكمل المسيرة عليه في بيته.
وأكد أن مطالبة المرأة بالمساواة مع الرجل هي أكبر غلطة "المرأة أعلى بكتير من الرجل وأنها تتساوى معه بتنزل من قيمتها".
كانت هذه تفاصيل خبر "عياش": "المرأة أعلى من الرجل ومطالبتها بالتساوي معه تقلل قيمتها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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