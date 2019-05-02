أضرار استئصال المرارة

الاستئصال الجراحي للمرارة هو أحد طرق العلاج الشائعة لأعراض حصى المرارة وحالات المرارة الأخرى، لكن يمكن أن تؤدي الجراحة إلى مضاعفات محتملة، ذكرها موقع "Health line".

صعوبة هضم الدهون

قد يستغرق الجسم وقتًا طويلا للتكيف مع الطريقة الجديدة لهضم الدهون، فالأدوية التي يتم تناولها أثناء الجراحة قد تسبب أيضًا عسر الهضم.

وهذا لا يستمر عادةً لفترة طويلة، لكن بعض المرضى يصابون بآثار جانبية على المدى الطويل، وعادةً ما يتسبب ذلك في تسريب الصفراء إلى أعضاء أخرى أو حصى في المرارة تركت في القنوات الصفراوية.

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الإسهال وانتفاخ البطن

يمكن أن يسبب عسر الهضم إسهالا أو انتفاخ البطن، وغالبًا ما يزداد سوءًا بسبب الدهون الزائدة أو القليل من الألياف في النظام الغذائي.

الإمساك

على الرغم من أن إزالة المرارة المريضة عادة ما تقلل من الإمساك، إلا أن الجراحة والتخدير المستخدم أثناء الجراحة يمكن أن يؤدي إلى الإمساك على المدى القصير، فالجفاف يمكن أن يجعل الإمساك أسوأ.

الحمى

الحجر الذي يبقى في القناة الصفراوية بعد جراحة إزالة المرارة يمكن أن يسبب ألمًا شديدًا، أو اليرقان، وهو اصفرار الجلد.

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