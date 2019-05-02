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تعتبر آلام الكتف من الأمور المزعجة التي تؤثر على ادائنا اليومي، ومن أسباب آلام الكتف كما ذكرها موقع "daily medical".
التهاب الوتر
وهو التهاب يؤثر على مفاصل الكتف، مما يتسبب في آلامه.
تجمد الكتف
تجمد الكتف هو حالة طبية شائعة تتسبب في تصلب الكتف، ويجعله عاجزا عن الحركة.
عدم ثبات الكتف
فعدم ثبات الكتف طبياً هي حالة يكون فيها مفصل الكتف مصاباً بنوع من الارتخاء فلا تكون أجزاؤه متداخلة بشكل صحيح.
وهذه الحالة هي أكثر شيوعاً بين الشباب بسبب ممارسة الرياضة، فالإفراط في ممارسة بعض الرياضات للمصابين بعدم ثبات أو ارتخاء الكتف قد يزيد الحالة سوءاً ويتسبب في فرض شد كبير على أربطة وأوتار مفصل الكتف.
النوبة القلبية
قد تكون آلام الكتف إحدى العلامات المبكرة للإصابة بنوبة القلبية.
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