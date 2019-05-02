أعراض القولون التقرحي

يمكن أن يكون التهاب القولون التقرحي مؤذيا لدرجة أنه يؤدي أحيانًا إلى مضاعفات تهدد الحياة، وعلى الرغم من أنه لا يوجد علاج معروف له، إلا أن العلاج يمكن أن يقلل بشكل كبير من علامات وأعراض المرض ويمكن أن يؤدي إلى تعافي طويل الأجل، ويستعرض التقرير التالي الأعراض المصاحبة له.

حيث يمكن أن تختلف أعراض التهاب القولون التقرحي، وهذا يتوقف على شدة الالتهاب ومكان حدوثه وقد تشمل العلامات والأعراض:

الإسهال

وغالبا ما يأتي مع الدم أو القيح.

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آلام في البطن والتشنج

يعاني مريض القولون التقرحي من آلام حادة في البطنة وقلة القدرة على الحركة أثناء الوجع.

ألم المستقيم

يشعر بألم حاد في منطقة المستقيم، ويكون متقطع.

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نزيف مستقيمي

ويكون بتمرير كمية صغيرة من الدم مع البراز

إلحاح التبرز

في فترات متقاربة، ولكنه يكون تبرز عادي، مع عدم القدرة على التغوط رغم الإلحاح المستمر.

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فقدان الوزن

يشعر المريض بأنه يفقد وزنه وحسب حدة المرض يكون نتيجة فقدان الوزن.

إعياء

الشعور بتعب شديد.

حمة

ارتفاع في درجات الحرارة وفقدان القدرة على التركيز.

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ومعظم المصابين بالتهاب القولون التقرحي لديهم أعراض خفيفة إلى متوسطة وقد يختلف مسار التهاب القولون التقرحي مع وجود فترات طويلة من المرض.

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