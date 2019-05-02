ورقة اللحمة، من الأكلات التي يطلبها الجميع من المطاعم، ويمكن معرفة طريقة عمل "ورقة اللحمة" بشكل سريع وبسيط كالتالي: المكونات 500 جرام شرائح لحم مقطعة شاورمة 2 حبة بصل مقطعه حلقات 2 حبة بطاطس حلقات كوب طماطم شيري ملح، فلفل أسود، بهارات "حسب الرغبة" عصير ليمونتين Advertisements الطريقة: تُغسل اللحم جيدا وتتبل بالملح، والفلفل الأسود، والبهارات وعصير الليمون. توضع اللحمة في ورق الفويل ويضاف إليها البصل والبطاطس والطماطم وتغلق جيدا. يوضع ورق الفويل في قالب الفرن مع كوب من الماء. تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 40 دقيقه، التأكد من وجود ماء كل فترة وصب كمية مناسبة حتى ينضج اللحم. بعد التأكد من نضجها تفتح الورقة وتدخل الفرن مرة أخرى وتشعل فوقها الشواية. يمكن إضافة المزيد من الخضراوات مع البطاطس، كالبسلة والكوسة والجزر، وتقدم بجانب الأرز الأبيض والطحينة. ​

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