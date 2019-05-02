"بتموت فيا قبل ما تعرفني".. رامي عياش يروي كيف تعرف على زوجته

روى الفنان رامي عياش، قصة تعارفه على زوجته الحالية، قائلا إنه تعرف عليها عن طريق الصدفة، بسبب وجود أصدقاء مشتركين بينهما، وتحدث معه صديقه أن هناك بنت معجبة به كثيرا وبصوته وبالفن الذي يقدمه، مشيرا إلى أن زوجته أصغر منه بـ 9 سنوات.

وأضاف عياش، خلال استضافته ببرنامج "حفلة 11" المذاع عبر فضائية "on e"، مع الإعلامية سمر يسري، مساء الأربعاء: "كنت بتغدى في يوم صاحبي قالي دي اللي كانت بتتكلم عنك، خطفت عنيا أول ما شفتها، ولما اتعرفت عليها، على الرغم من أنها كانت بتموت فيا قبل ما تعرفني، لكن أخلاقها وتربيتها خلتها مبتينش قدامي أنها بتحبني وبتموت فيا، واتعرفت على أهلها بعد كده، واتجوزنا".

​