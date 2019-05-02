الامارات | أفراح البلوشي والدشتي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح البلوشي والدشتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام جمعة نور البلوشي حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله عبدالرحمن إلى كريمة خالد يوسف الدشتي. حضر الحفل الذي أقيم في نادي الشارقة للرماية والغولف عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات، ولفيف من المدعوين والمهنئين والأهل. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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