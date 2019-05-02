الامارات | أفراح العامري والمشجري

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح العامري والمشجري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل حمدان سالم بن غالب العامري بمناسبة زفاف نجليه صالح إلى كريمة المرحوم سعيد سالم بن غالب العامري، وحمد إلى كريمة سعيد المشجري. حضر الحفل الذي أقيم في صالة أعراس زاخر بمدينة العين عدد من الشيوخ، وأعيان القبائل، والمسؤولين، وكبار الشخصيات، وضباط القوات المسلحة والشرطة، ولفيف من الأهل وأصدقاء العريس. وتخللت الحفل عروض متنوعة من وحي التراث الإماراتي ابتهاجاً بالمناسبة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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