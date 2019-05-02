الامارات | شباب هيئة تنمية المجتمع ينظم رحلة التسامح

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب هيئة تنمية المجتمع ينظم رحلة التسامح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع، من خلال دعوة المجالس الشبابية في دبي، ومجلس شباب الجاليات، رحلة التسامح، التي أقيمت تزامناً مع «عام التسامح»، وقرب حلول شهر رمضان المبارك، في إطار حرص الهيئة على التعريف بالثقافة والهوية الإماراتية ومد جسور التواصل بين الجاليات، بما يعزّز من مفاهيم تقبل الأخر والتلاحم بين أفراد المجتمع على اختلاف ثقافاتهم.

وتضمنت الرحلة، التي انطلقت من مركز التأثير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع، زيارة عدد من أبرز المعالم السياحية والدينية في الإمارة، إضافة إلى جلسة حوارية أقيمت في مركز محمد بن راشد للتواصل الحضاري.

وناقشت الجلسة الحوارية، التي حضرها ممثلون عن الجاليات الإيطالية والفرنسية والهندية والصينية في الدولة، ثلاثة محاور رئيسة هي: محور ثقافة الضيافة في الدولة، ومحور المناسبات الاجتماعية، ومحور تبادل الثقافات ونقل المعرفة.

وقالت رئيسة مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع، هدى البستكي: «إن (عام التسامح) منح مظلة للعمل التشاركي الذي يسعى الشباب إلى ترسيخه بشكل موسع بين الشباب على أرض الدولة، سواء مواطنين أو مقيمين». وتابعت: «نسعى من خلال مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع، بالتعاون مع المجالس الشبابية، ومجلس شباب الجاليات في إمارة دبي، إلى وضع أطر التعاون الاجتماعي والثقافي في ما يتعلق بالقضايا المجتمعية، والمسؤولية المشتركة بين كل افراد المجتمع، والثقافة والهوية الإماراتية، والقيم العليا للدولة مثل التسامح».