الامارات | «مالية دبي» تطلق «الدبلوم المهني» في إعداد القيادات الشابة

شكرا لقرائتكم خبر عن «مالية دبي» تطلق «الدبلوم المهني» في إعداد القيادات الشابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة المالية بحكومة دبي، برنامج الدبلوم المهني في إعداد القيادات الشابة، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. وجرى إطلاق برنامج «روّاد المستقبل»، خلال حفل أقيم أمس، في مقر الكلية، بحضور المدير العام لدائرة المالية، عبدالرحمن صالح آل صالح، والرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور علي بن سباع المري، وعدد من القياديين والمعنيين من الجانبين.

وأعرب آل صالح عن فخره بموظفي دائرة المالية، واعتزازه بالإنجازات التي تحققها الدائرة، مؤكداً سعيها المستمر لتمكين القيادات المواطنة المستقبلية من أدوات النجاح، وإتاحة المجال أمامها للاطلاع على أفضل الممارسات المرتبطة بالفكر والعمل القيادي وتطبيقها، ومواكبة أبرز التطوّرات والمستجدات واستشراف المستقبل.

وقال الدكتور علي بن سباع المري: «نفخر بتعاوننا مع دائرة المالية بحكومة دبي في إطلاق (الدبلوم المهني) في إعداد القيادات الشابة، الذي يشكل بلورة لجهود الجهتين الحثيثة في مجالات تنمية الموارد البشرية في القطاع الحكومي». وتم تصميم البرنامج بهدف تلبية احتياجات دائرة المالية وتوجهاتها الحالية والمستقبلية، المنبثقة عن توجهات حكومة دبي.