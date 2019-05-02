الامارات | أفراح الدرعي والجرافي

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الدرعي والجرافي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامه حمد بن سرحان بن حمد بن محمد الدرعي، بمناسبة زفافه إلى كريمة عبدالرحمن بن محمد الجرافي.
كما حضر الحفل الذي أقيم بقاعة أفراح الهير في منطقة العين عدد من الشيوخ والمسؤولين، وجمع من المدعوين وأعيان الدرعي والجرافي، وحشد من الأهل وأصدقاء العريس.
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