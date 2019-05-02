الامارات | عائلة «غانم» تنثر الفرح على شاشة رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة «غانم» تنثر الفرح على شاشة رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع قرب انتهاء مواسم التحضيرات ووضع اللمسات الأخيرة لمجمل الأعمال الرمضانية، بدت حصة الكوميديا واضحة المعالم، وحاضرة بكثافة في خريطة الدراما للموسم الأبرز هذا العام، وذلك بعد عودة أسماء غائبة من جديد إلى ساحة الكوميديا الرمضانية.

وكالعادة، قلّما تغيب أسرة «غانم» بكل أفرادها، مجتمعين أو متفرقين، عن مائدة الابتسامة في رمضان؛ فبعد تصدّر النجمة دنيا سمير غانم بطولة مسلسل «في ال لا لا لاند» رمضان 2017، إلى جانب والدها الفنان سمير غانم، وأمها الفنانة دلال عبدالعزيز التي حلت ضيفة شرف على العمل، وانفصالها عن شقيقتها إيمي سمير غانم التي ظهرت إلى جانبها قبل سنة، في رمضان 2016 في العمل الكوميدي «نيللي وشيريهان»، الذي حقق نجاحاً جماهيرياً لافتاً داخل مصر وخارجها، قررت النجمة دنيا سمير غانم التخلي عن الأضواء، والانسحاب من الساحة الفنية في 2018، لصالح أختها إيمي، التي آثرت الظهور هذه المرة مع زوجها حسن الرداد، ووالدها سمير غانم في العمل الكوميدي الرمضاني «عزمي وأشجان»، العام الماضي، ولاقى العمل أيضاً نجاحاً، ولفت الأنظار إلى الثنائي الكوميدي الذي أثبت قدرته على تكريس المفاجأة، وخلق «الإيفيهات» في رمضان.

«سوبر ميرو»

هذا العام، تعود الأختان (دنيا وإيمي) من جديد إلى حلبة المنافسة لتعلنا ليس فقط انفصالهما الرسمي، بل كذلك تحدي بعضهما في عملين منفصلين، الأول بعنوان «سوبر ميرو»، وهو من بطولة إيمي التي تظهر هذه المرة إلى جانب والدها سمير غانم، ومجموعة من الفنانين، أبرزهم حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وغيرهم. والعمل من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي وإخراج وليد الحلفاوي.

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي ساخر، تجسّد فيه إيمي بطولة مطلقة تعد أول بطولة درامية لها، فتتقمص شخصية بطلة خيالية خارقة، تمر بالعديد من المواقف والأزمات مع صديق طفولتها «هدهد» الذي تلتقي به بعد سنوات طويلة من الفراق، لتبدأ رحلة مساعدتها للآخرين وتصديها للأشرار بأسلوب طريف لا يخلو من روح الدعابة والمزاح والمفاجآت التي يحفل بها المسلسل الكوميدي الجديد الذي يعرض هذا العام على شاشة تلفزيون دبي.

«بدل الحدوتة 3»

أما شقيقتها دنيا سمير غانم، فتخوض المنافسة هذا العام بمسلسل جديد، لتقدم ثلاثة أجزاء منفصلة يحمل كل منها قصة مغايرة بالموضوعات والأحداث، تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على 30 يوماً من رمضان.

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وكالعادة، تستعين دنيا في بطولة العمل الجديد الذي يحمل عنوان «بدل الحدوتة 3» بنجم الكوميديا المصرية والدها سمير غانم، وأمها دلال عبدالعزيز، وكل من أحمد رزق وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وشيماء سيف، وعمرو وهبة.

والعمل من إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج هشام جمال وشركة «سينرجي»، ويعرض على عدد من القنوات المصرية المحلية وقنوات «osn» الخاصة، في الوقت الذي تجهز الشركة المنتجة للمسلسل لإقامة عرض خاص للعمل خلال الأيام القليلة المقبلة لعرض جزء من الحلقات لوسائل الإعلام والتحدث عن التجربة التي لا تبدو من الوهلة الأولى مختلفة عن تجربة أعمال دنيا سمير غانم السابقة، خصوصاً مسلسل «نيللي وشيريهان» من حيث الرؤية والشخصيات والموسيقى التصويرية، وحتى طاقم العمل الذي تعوّد المشاهد رؤيته معها، خصوصاً بيومي فؤاد وشيماء سيف ومحمد سلام وعمرو وهبة وغيرهم.

قدرات خارقة

بادر المنتج كريم السبكي، أخيراً، إلى نشر «البرومو الدعائي» الأول لمسلسل «سوبر ميرو»، معلقاً: «الإعلان التشويقي لمسلسل سوبر ميرو، رمضان 2019 إن شاء الله».

وظهرت إيمي في البرومو بقدرات خارقة بصدد إنقاذ أطفال من حادث سير، بعد أن أصدرت من عينيها أشعة قطعت بها الحديد، لتنجح من ثم في إخراج الأطفال قبل انفجار الحافلة. وستكون قصة المسلسل خيالية بمعالجة درامية خفيفة على الطريقة المصرية، إذ تبدو البطلة مختلفة عن البطلات الخارقات اللاتي يظهرن في المسلسلات الأجنبية.

تجسّد إيمي في «سوبر ميرو» شخصية بطلة خيالية خارقة، تمر بالعديد من المواقف والأزمات مع صديق طفولتها «هدهد».