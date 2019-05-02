الامارات | باحثون يكتشفون ترياقاً للسعات قنديل البحر السام

شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يكتشفون ترياقاً للسعات قنديل البحر السام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف باحثون ترياقاً لعلاج لسعات قنديل البحر الأسترالي، الذي يعد أحد أكثر الكائنات سمية على وجه الأرض. وقال باحثون من جامعة سيدني، أمس، إن الترياق الجديد يحجب الأعراض خلال 15 دقيقة من حدوث اللسعات، بمساعدة أساليب التعديل الجيني.

ونُشر البحث الجديد في مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز» العلمية.

يشار إلى أن قنديل البحر الأسترالي لديه من الأهداب نحو 60، كل منها مزود بملايين من الكلابات المجهرية المليئة بالسم، ويمكن أن ينمو طوله إلى ثلاثة أمتار.

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وتتسبب لسعة واحدة من هذا القنديل في موت معظم الخلايا بعضو من الجسم أو نسيج ما، فضلاً عن ألم مبرح، وإذا كانت جرعة السم كبيرة بما يكفي، تؤدي إلى السكتة القلبية والموت في غضون دقائق. ويحوي كل قنديل من هذا النوع سماً يكفي لقتل أكثر من 60 شخصاً، وذكرت الدراسة أن الترياق أظهر فاعلية على خلايا بشرية خارج جسم الإنسان.