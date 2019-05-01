"بعد ظهوره بدونها وإلغاء متابعتها".. أحمد فلوكس وهنا شيحة يعودان على "إنستجرام"

عاد كلا من الفنان هنا شيحة، وزوجها أحمد فلوكس، لمتابعة بعضهما البعض، على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بعدما كانا لاغيا المتابعة مؤخرا.

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وكان الثنائي قاما بإلغاء متابعتهما لبعض، بالفترة الأخيرة، الأمر الذي آثار الجدل حولهما، خاصة أن الفنان أحمد فلوكس، كان قد ظهر في عزاء والدة الفنان هشام عباس، دون الأخيرة، على غير العادة.

يذكر ان هذه ليست المرة الأولى، التي يلغي فيها "فلوكس وهنا"، متابعتهما عبر إنستجرام، ويعودان من جديد، ففي أكتوبر من العام الماضي، فعل الثنائي نفس الأمر، بعدما تداول شائعات ارتباطهما، وفي مارس الماضي، قامت الزوجين أيضا بإلغاء متابعتهما لبعض حتى انتشرت شائعات انفصالهم، التي قررا نفيها فيما بعد.

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