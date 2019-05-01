مايا مرسي: مصر الدولة الأولى في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2030

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن هذا العام خاص بالنسبة للمرأة المصرية، مضيفا أن هناك تقدما هائلا قد تحقق بالطبع في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

وأضافت مرسي، خلال كلمة لها في الندوة التي ينظمها المجلس القومي للمرأة بعنوان "المرأة المصرية اصل الحكاية"، وذلك على هامش فعاليات اجتماعات الدورة العادية الـ64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والمنعقدة بشرم الشيخ، أن ذلك يرجع إلى الإدارة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وترجمة الالتزام بالحقوق الدستورية لها الى استراتيجات وبرامج تنفيذية تقون بها جهات حكومية وغير حكومية .

وأشارت إلى أن هناك مواد كاملة فى الدستور خاصة بالمرأة بدءا من المواد التى تدعو لتوفير فرص للمرأة وتخصيص كوتة للمرأة وتمنحها حقوق اقتصادية واجتماعية، مضيفة أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2030 بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن مصر تعد الدولة الأولى على مستوى العالم في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2030، متابعة: "مما يؤكد على ايمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية فى النخوض بالمجتمع، وإيمانا من الدولة المصرية بضرورة تمكين المرأة فقد اعتمد الرئيس السيسى "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 " في 2017، وتعد بمثابة خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة ".

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