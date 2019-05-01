شعر أصفر وقًصة.. هنا شيحة تفاجئ الجمهور بلوك جديد.. ومتابعون: "فين فلوكس"

فاجأت الفنانة هنا شيحة، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بلوك جديد لها غير ملامحها بشكل كبير.

واعتمدت شيحة، على تغيير شعرها للون الأشقر البلاتيني، الذي غير ملامح وجهها، والاعتماد على قصة شعر كلاسيكية والحواجب العريضة.

وأرفقت شيحة تعليقًا على الصورة بعبارة باللغة الإنجليزية:" نحضر شيئًا لرمضان، في حب الماكياج واللوك الجديد بالشعر الطويل والمموج، انتظرونا".

ووجهت شيحة الشكر لفريق عملها الذى ساعدها على الظهور بهذا الشكل.

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وحظت الصورة بتفاعل كبير بين رواد موقع التواصل الاجتماعي، التي تجاوزت الـ13 ألف إعجاب، فضلًا عن مئات التعليقات، أبرزها: "اللون حلو عليكي بس أنتي أجمل باللون الأسود، حلوة أوي ويجنن، هو حلو بس معرفنكيش غير بعد شويه التغير اللي يغير ملامح اوي كدا مش مستحب بصراحة، فين أحمد فلوكس بقى".

وكان أحمد فلوكس وهنا شيحة، أعلن ارتباطهما نهاية شهر أكتوبر الماضى، حيث كان الأمر بمثابة المفاجأة التي أدهشت جمهورهما، لا سيما أنهما دأبا على نفى ارتباطهما قبل الجواز، وظهر العروسان في الفيديو أثناء عقد القران.

حضر عقد القران، والد العروس الفنان التشكيلى أحمد شيحة، وشقيقتها الفنانة حلا شيحة، وكذلك والد العريس الفنان فاروق فلوكس، وعدد من الأهل والأصدقاء وانتقلا للعيش معًا بالقصر الذي جهزه فلوكس ليكون عش الزوجية لهما بإحدى المناطق الراقية بمدينة الشيخ زايد.

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