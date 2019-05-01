بعد هنا شيحة.. إيمان العاصي بلوك أشقر.. ومتابع: "شبه هند رستم"

يبدو أن اللون الأشقر، سيكون واحد من صيحات موضة الشعر، لهذا الموسم، اللاتي اتبعه بعض الفنانات، وتألقن به مؤخرا.

ونشرت الفنانة إيمان العاصي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت من خلالها بالشعر الأصفر الأشقر، كما تألقت بتسريحة شعر، تعود لفترة التسعينات.

وتفاعل العديد من متابعي الفنانة، مع اللوك، مشيدين به، في حين شبهها البعض بالفنانة هند رستم.

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وكانت هنا شيحة، فاجأت متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام"، بلوك جديد لها.

حيث ظهرت بالشعر الأصفر الأشقر أيضًا، مما غير ملامحها نهائي.

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