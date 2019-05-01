البطيخ والليمون.. أكثر خلطات الثلج فاعلية على البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سمية عبد الهادي:

فاعلة خلطات الثلج جميعها في حصول المرأة على بشرة بيضاء ونظيفة، لاسيما إذا تم استخدامها بصورة منتظمة، حيث تحمي البشرة من العوامل الجوية التي تؤدي إلى تكوين البقع الداكنة، والرؤوس السوداء والنمش، كما تؤدي إلى بقاء آثار الحبوب، ما يعطي للوجه شكلا غير محببا للمرأة أمام الآخرين.

ينصح الأخصايون باستخدام خلطات الثلج المختلفة على مدار الأسبوع، سواء ثلج الخلطات الطبيعية المتعددة، أو ثلج ماء الورد وخل التفاح، لتعدد منافعها على البشرة، وقدرتها في حل كافة المشاكل الجمالية.

تحصر بسمة المصري، خبيرة التجميل، هذه الخلطات وفوائدها في النقاط التالية.

خلطة بياض الثلج

تعتمد على مكونات متنوعة، مثل نصف كوب من الماء الدافئ وماء الورد، مختلطا بنصف كوب من الجليسرين السائل، وغيره من كريم "الجليسوليد" المرطب، ويمكن إضافة أربعة ملاعق من الفازلين ومثلهما من زيت اللوز الحلو، وزيت الخروع وكمية قليلة من النشا وبودرة ترطيب جسم الأطفال، وتخلط كل هذه المكونات ثم توضع على نيران هادئة حتى تتماسك جميعها، لتمريرها على الوجه بسهولة، بعد تخزينها يوما كاملا في المبرد على هيئة قطع صغيرة، وبهذه الطريقة تستطيع المرأة الحصول على بشرة نقية نضرة خالية من تأثيرات العوامل الجوية.

مكعبات ثلج خل التفاح

يكون باستخدام كمية من خل التفاح يتم وضعها داخل المبرد، بعد توزيعها على الأشكال التي ترغب المرأة في الحصول عليها، ثم تمرر على الوجه والجسم بأكمله لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، فهو يعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة، وغلق مسام الجسم التي تسمح بمرور البكتيريا والفطريات، كما تعمل على شد ترهلات الجسم، والتخلص من الدهون الزائدة بمناطق البطن والأرداف، وكذلك يسهم في التخلص من الخلايا التالفة، وبالتالي يظل الجسم في حالة جمالية تمنح المرأة ثقة بذاتها.

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ثلج ماء الورد

من أسهل وأسرع خلطات الثلج، لأنها تتم من خلال تثليج ماء الورد بوضعه داخل المبرد لفترة زمنية طويلة، ثم يتم استخراجه لتمريره على البشرة، وذلك بصورة يومية، حيث يمنح المرأة صفاء ونقاء لبشرتها، كما يقضي على البقع الداكنة والهالات السوداء، التي تتكون مع الوقت حول العينين، فضلا عن قدرته في شد أنسجة البشرة، ومن ثم تمنح البشرة للمرأة عمرا أصغر من عمرها الحقيقي.

ثلج الليمون

يمنحها حماية من تأثيرات الشمس والالتهابات الضارة، التي يعقبها مشاكل صحية تصيب جلد المرأة وتترك عليه أثارا يصعب التخلص منها مع مرور الوقت، مثل الحروق، لذلك ينصح باستخدامه يوميا خاصة قبل اللجوء إلى النوم، لأنه يقوم بتنقية البشرة من السموم المتراكمة، كما تضع حاجزا على سطح الجلد يحميها من اختراق الأشعة لها، وكذلك تمنحها إحمرارا جذابا يتماثل مع لون البشرة الطبيعي.

ثلج البطيخ

يتكون من عصير بطيخ، حيث يتم وضعه داخل المبرد على هيئة مكعبات صغيرة، ليسهل تمريرها على البشرة، ويمكن إضافته إلى عصير الليمون، حتى تحصل المرأة على فوائد عديدة، لما لليمون من قدرة على تفتيح وتنظيف البشرة.

وهو أكثر فاعلية على البشرة والجسم، مقارنة بثلج ماء الورد وخل التفاح.