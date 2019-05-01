أطعمة نأكلها يوميا تسبب الإدمان.. تأثيرها مثل الهيروين والكوكايين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام سليم:

دائما ما يصف من يتكرر فشلهم في الالتزام بحمية غذائية "دايت"، أنفسهم بأنهم لا يستطيعون التوقف عن تناول بعض الأطعمة كالمدمنين، لكن هل يمكن أن ندمن الطعام فعلا؟

نعم، تماما مثل إدمان الكوكايين والهروين.

حيث قالت مجلة "فوربس" الأمريكية في تقرير لها إن الدراسات أثبتت أن هناك أطعمة تسبب الإدمان، مثل المخدرات.

قال باحثون من كلية الطب بجامعة كاليفورنيا الأمريكية إن بعض الأطعمة التي تسبب السمنة وزيادة الوزن قد تسبب الإدمان مثل الهيروين والكوكايين، وأن هذا السبب في مواجهة كثيرين صعوبة شديدة في فقدان الوزن وتقليل كميات الطعام التي يتناولونها.

وأضافوا أن فقدان الوزن يتطلب بالفعل ما هو أكبر من قوة الإرادة، حتى أن التمارين الراياضية لا يمكنها تحقيق الكثير. هذا أثبتته دراسة نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، والتي قالت إن الإفراط في تناول الطعام يغير وظائف المخ ، مما يزيد من احتمال الإدمان.

وأكدت الدراسة أن أوجه التشابه بين إدمان المخدرات مذهلة، وخاصة الأطعمة الغنية بالدهون، والسعرات الحرارية العالية، والتي تسبب إحساسا مفرطا بالسرور في الدماغ مثل تأثير الكوكايين والهروين، وأنه كلما تناولنا مثل هذه الأطعمة، زاد تعلقنا بها وشغفنا لتكرار الشعور بهذا الإحساس.

Advertisements

ومثلما يتطور الأمر مع تعاطي المخدرات، فإن الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات إدمان الطعام يجدون أنفسهم لا يقاومون تناول هذه الأطعمة واختراق أي نظام غذائي من أجلها، والأمر لا يقتصر فقط على أصحاب الوزن الزائد، بل يمكن للأشخاص الذين يحتفظون بوزن طبيعي أن يفقدوا السيطرة على سلوكيات الأكل لديهم.

ما هي الأطعمة التي تسبب الإدمان؟

أكثر الأطعمة التي تسبب الإدمان، هي تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية وتحتوي على كميات كبيرة من السكر.

وأكثر تلك الأطعمة شهرة هي، البيتزا والشوكولاتة، والكوكيز، والآيس كريم، والبطاطس المقلية، وبرجر الجبن، والصودا، والكيك، والجبن، والفراخ المقلية، والفشار.

كيف تتخلص من إدمان الطعام؟

مثل أي نوع آخر من الإدمان، يتطلب إدمان الطعام تدخل مكثف. ناقش مخاوفك مع الطبيب، الذي من المحتمل أن يصف تغييرا في النظام الغذائي وبعض السلوكيات، التي يمكن أن تساعدك في التخلص من هذا الإدمان.