بالصور| بعد انفصالها.. قصص حب في حياة حلا شيحة

حالة من الجدل صاحبت نبأ انفصال الفنانة حلا شيحة عن زوجها الكندي يوسف هاريسون، تزايدت حدتها بين متابعيها بعدما أكدت مصادر مقربة منها طلاقهما منذ ما يقرب من 6 أشهر، وذلك بعدما عادت للتمثيل مجددًا من خلال مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان، ليحتل اسم الفنانة المرتبة الثالثة بين ما يهم المصريين اليوم، بواقع ما يزيد على ألفي عملية بحث خلال الساعات الماضية.

قصتا ارتباط مرت بهما الفنانة حلا شيحة طيلة الأعوام الماضية، كانت الأولى مع الفنان هاني عادل، إذ عقدا قرانهما بعد قصة حب طويلة جمعت بينهما في عام 2006، لكن زواجهما لم يكتمل قبل أيام من الزفاف لسوء تفاهم انتهى بالطلاق، إذ اعتبر البعض زواجه منها بمثابة استغلال لشهرتها ونجاحها لكنه أوضح أنه ارتبط بها بعد قصة حب واحترام متبادل، وأن فريقه الغنائي كان بالفعل قد حقق شهرة قبل ارتباطهما.

وكشفت حلا شيحة عن تفاصيل قصة حبها وارتباطها بزوجها يوسف هاريسون، في مداخلة هاتفية بقناة "الناس"، قائلة إنها التقت أثناء سفرها للخارج بشاب كندي إيطالي الجنسية تربى في الإسكندرية، أعجبت به وأعجب بها، لكنه لم يكن مسلمًا آنذاك، فانتهت العلاقة فور عودتها إلى القاهرة واستئنافها لنشاطها الفني.

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وشاءت الأقدار أن يعتنق ذلك الشاب المدعو "يوسف هاريسون" الديانة الإسلامية، وذلك في نفس العام الذي ارتدت خلاله "حلا" الحجاب، وفور عودته إلى مصر بعد 5 سنوات من اللقاء الأول علمت "حلا" بوجوده، وحرصت على إحياء العلاقة مرة أخرى، خاصة بعد معرفتها بالتزامها الديني وأنها تمنته منذ سنوات أن يكون زوجًا لها، وبالفعل تم الزواج في 2007.

وانتقلت حلا شيحة إلى كندا رفقة زوجها يوسف، وأنجبا 4 أطفال فيما بعد، ثلاثة بنات هن خديجة وهنا وعائشة، وولد وحيد يُدعى أحمد، واتفقت حلا مع زوجها السابق أن يحتفظ كل طرف بطفلين، فبقى مع الأب كلا من "خديجة وهنا" لأنهما الأكبر سنا، وعادت حلا إلى القاهرة ومعها من أبنائها الأربعة "عائشة وأحمد".

وقالت مصادر مقربة من الفنانة حلا شيحة، لـ"الوطن"، أنها ترفض الإفصاح عن خبر انفصالها عن زوجها حاليًا، لعدم علم أبنائها بهذا الخبر بعد، كما أنها ترفض التعليق والحديث في هذا الأمر، فهي لا تريد تدخل أي شخص في حياتها وحياة أسرتها.

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