بالفيديو| أول عرض أزياء لديور في المغرب.. شموع وفخامة

لأول مرة في تاريخها، أقامت دار الأزياء ديور عرضا في مراكش بالمغرب، وسط الشموع التي أضاءت عتمة الليل، ووسط أجواء كرنفالية، ظهرت عارضات الأزياء وتهادت في الممر الموجود داخل قصر البادي الذي يرجع تاريخ بنائه إلى القرن السادس عشر بمسبحه وحدائقه.

ميز عرض الأزياء الملابس المنفوشة، وبألوان الأسود، والبني التي تشتهر بها مراكش، على أقمشة من ساحل العاج صنعت منها الأزياء التي تشتهر بها الدار.

وحافظت دار الأزياء الفرنسية على التقاليد العربية، فكانت معظم الأزياء واسعة، أو طويلة، تتماشى مع الثقافة المميزة للشرق الأوسط.

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وشارك في تصنيع تلك الأزياء المصممان باتيه أويدروجو من بوركينا فاسو، الذي اشتهر بتصميم أزياء لنلسون مانديلا، وجريس ويلز بونر من بريطانيا، مع عدد من المصممين الآخرين.

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