لأول مرة في تاريخها، أقامت دار الأزياء ديور عرضا في مراكش بالمغرب، وسط الشموع التي أضاءت عتمة الليل، ووسط أجواء كرنفالية، ظهرت عارضات الأزياء وتهادت في الممر الموجود داخل قصر البادي الذي يرجع تاريخ بنائه إلى القرن السادس عشر بمسبحه وحدائقه.
ميز عرض الأزياء الملابس المنفوشة، وبألوان الأسود، والبني التي تشتهر بها مراكش، على أقمشة من ساحل العاج صنعت منها الأزياء التي تشتهر بها الدار.
وحافظت دار الأزياء الفرنسية على التقاليد العربية، فكانت معظم الأزياء واسعة، أو طويلة، تتماشى مع الثقافة المميزة للشرق الأوسط.
وشارك في تصنيع تلك الأزياء المصممان باتيه أويدروجو من بوركينا فاسو، الذي اشتهر بتصميم أزياء لنلسون مانديلا، وجريس ويلز بونر من بريطانيا، مع عدد من المصممين الآخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| أول عرض أزياء لديور في المغرب.. شموع وفخامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.