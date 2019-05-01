"منى وجيمس".. قصة حب رياضية في رحاب مصر

كانت منى بيرتيروس في طريقها للاحتفال مع مدربها جيمس دي لاسي بعد تألقها خلال مشاركتها في منافسات البطولة الأفريقية لرفع الأثقال التي استضافتها مصر نهاية أبريل الماضي، قبل أن يفاجأها بتقديم خاتم الخطوبة لتوثيق ارتباطه به.

منى بيرتيروس الجنوب أفريقية جمعها الحب، مع جيمس دي لاسي مدربها القادم من أقاصي أوروبا وتحديد رومانيا.

تولدت بينهما مشاعر الحب منذ عام تقريبا، قادتهما إلى دروب الجنون فهكذا كتبت "بيرتيروس" عن ارتباطها بـ دي لاسي في إحدى تدويناتها على صورة تجمعهما.

إعجابها به جعلها تبحر بلاد وأودية من أجله لتنقل حياتها من جنوب أفريقيا لرومانيا ليكونا، ولكن أرض الكنانة مصر كانت شاهدة على توثيق ارتباطهما.

بداية القصة

تفأجا الحاضرون وخلال منافسات رفع الأثقال وزن 64 كجم، بقدوم دي لاسي إلى لاعبته عقب انتهاء إحدى مبارياتها ناسيا كل شئ يقوده الشوق إلى مسرح المنافسات، ليجلس على ركبتيه مقدما خاتما ليعلن شغفها وحبه وعشقه لها أمام الجميع ويمنحها قبلة وحضن حاملا إياها أمام الجميع، ولكنها كانت مفاجأة للاعبة جنوب أفريقيا منى بيرتيروس.

حرص دي لاسي على طلب وعدها له بأن تكمل معه رحلة حياته في رفع الأثقال، فهو مشهد روائي يقترب من أحد المشاهد السينمائية على طريقة هوليوود.

ويروي محمود محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال ورئيس اللجنة التنظيمية للبطولة، تفاصيل إعلان دي لاسي ارتباطه مني بيرتيروس، قائلا: "تفاجأنا بالوضع حتى أن المنافسات توقفت لفترة حتى استوعب البعض ما يحدث".

وتابع: "كانت المنافسات النسائية في وزن 64 كجم والجميع واضعا تركيزه على المنافسات ومتابعات أداء اللاعبين، وخلال محاولات النطر في منافسات الوزن للاعبة مني الجنوب أفريقية وهي ترتدي ملابس البطولة فاجأها مدربها الروماني، عقب انتهاء محاولاته وصعد وطلب يدها في مشهد حب، ليطلق بعدها الجميع صيحاته مصفقا بهذا المشهد، مشاركين فرحة انتصار وفرحة الأجواء المشهد الرومانسي".

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سعادة بيرتيروس

وتروي مني بيرتيروس قصة حبها التي بدأت منذ 21 يونيو الماضي، لتقرر بعد عام أن توثق الارتباط رسميا وأن تقيم حفل خطوبة بعد أن تقدم لها مدربها خلال منافسات البطولة الأفريقية.

حالة من الجنون وثقتها مني بيرتيروس عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، عبر نشرها عددا من الصور التي جمعتها بمدربها.

وتروي الرباعة الجنوب أفريقية حول أحساسها بهذا الارتباط، قائلة: "في مكان رائع وجميل وتاريخي أرتبطت، في مكان عودت إليه بعد إصابة استمرت لمدة عام ابعدتني عن ممارستي للعبة".

وتتحدث عن مصر قائلة، "لم تكن مصر مكان رائعا فقط بل مصدرا للذكريات الجميلة، مصر بلد لا تنسى".

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