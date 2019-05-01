حلا شيحة ليست الأولى..نجمات أخفين طلاقهن

لا تزال الفنانة حلا شيحة تتصدر منصات التواصل الاجتماعي بعدما أعلنت نهاية أغسطس الماضي خلع الحجاب وعودتها للفن بعد غياب 12 عامًا، إلى أن أعلنت مصادرمقربة منها لـ"الوطن" انفصالها عن زوجها الكندي يوسف هاريسون، منذ أكثر من 6 أشهر.

حلا شيحة لم تكن الأولى من بين نجمات الفن، التي أخفت خبر طلاقها عن وسائل الإعلام لفترة قبل أن يجرى إعلانه عن طريقهن أو عن مصادر مقربة، بل هناك آخريات قررن الاحتفاظ بحياتهن الشخصية بعيدًا عن الجميع لوقتٍ مؤقت، ورصد "هُن" أبرز هؤلاء الفنانات في السطور التالية.

- ساندي

أعنلت ساندي طلاقها من المخرج حازم كتانة، ووالد ابنها الوحيد "راين"، والذي وقع في شهر ديسمبر الماضي، وذلك بعد زيجة استمرت لأقل من عامين، خلال استضافتها في برنامج" قطعوا الرجالة" مع راغدة شلهوب.

وكانت مقدمة البرامج عرضت لها صورتين لحازم كتانة ولحسام بدران زوجها الأول، لترد الأخيرة على الفور: "الاتنين أزواجي السابقين، لكن حازم فيه بينا ود لأنه والد ابني الوحيد".

- ياسمين عبدالعزيز

بعد زواجٍ دام لأكثر من 17عامًا وأثمر عن طفلين، أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز انفصالها عن رجل الأعمال محمد حلاوة، بعد عامٍ من الطلاق.

وبعد أشهر عدة تزوج حلاوة من الفنانة ريهام حجاج، وحاول حلاوة إقناعها لفترة دامت 3 أيام لكنها أصرت على رغبتها.

Advertisements

- غادة عادل

دائمًا ما تحب الفنانة غادة عادل الاحتفاظ بأسرار حياتها الشخصية بعيدًا عن مواقع التواصل الاجتماعي، وقررت عدم إظهار حقيقة طلاقها من المخرج مجدي الهواري لمدة عام كامل، بعد قصة حب عرفها الوسط الفني وخارجه وأثمرت عن إنجاب 5 أبناء، حيث تعرف عليها أثناء تصويره أحد الإعلانات التي كانت غادة تشارك فيها وارتبطا عدة أشهر قبل أن يعلنا خطوبتهما ثم زواجهما.

يذكر أن انفصال الفنانة حلا شيحة، جرى بعد عودتها مجددًا للتمثيل من خلال مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "زلزال".

​