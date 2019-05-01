على عكس الشائع.. المشروبات الكحولية تسبب الاكتئاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام سليم :

قالت مجلة "Men's Health"، إن تأثير ما بعد تناول المشروبات الكحولية لا يتقصر فقط على الشعور بالصداع الشديد والتشتت الذهني والرغبة في تناول المأكولات الدهنية، بل تمتد إلى الكثير من وظائف الجسم الفيزيائية الحيوية التي تسبب الاكتئاب.

وأضافت المجلة في تقرير لها، أن الغالبية العظمى من الناس يتجهون لشرب الخمور عموما مدفوعين بوهم تحسين الحالة النفسية والتخفيف من الضغوط من خلال الغياب عن الوعي والانفصال عن الواقع، إلا أن تناول الكثير من الكحول من شأنه أن يصيب الشخص بالتوتر والقلق فضلًا عن الإحساس بالذنب، ما يؤدي إلى شعور بالاكتئاب.

وتابعت أن شرب الكحوليات بكثرة في المرة الواحدة يكثف من المشاعر السابقة، وذلك بسبب شعورك بالقلق تجاه ما فعلته أثناء غيابك عن الوعي.

ويقول عالم النفس السريري، موي جيلبارت، والمدير التنفيذي لبرنامج تعاطي الكحول والمخدرات، في مركز تورانس ميموريال الطبي في كاليفورنيا، إن القلق بشأن سلوكيات السكر أمر شائع.

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ويشير إلى أنه ليس من السهل على الجسم معالجة الكحول، وهو ما يسبب الإرهاق والعدوانية بنسبة 30% أكثر بعد الاستفاقة من تأثيره الذهني.

ووصف جلبارت تأثير الكحول على الجسم فسيولوجيا، بأن "تضرب نفسك من الداخل". ويؤكد أنه أثناء الشرب يشعر الشخص بشعور عظيم، لكن الأمر ينعكس عندما يزول تأثيره، فيشعر بأنه "بائس".

ويظن بعض الأشخاص أن الخمور تساعد على النوم لكن على العكس من ذلك ما يحدث.

ووفقا لدراسة صدرت عام 2013، فإن تناول الكحول يغير دورة النوم التي اعتادها الجسم، ويطيل فترة الاستيقاظ، ويقلل من الأحلام، ما يجعل الشخص لا ينعم بنوم هانئ.

وتناول المشوربات الكحولية شأنه شأن أنواع المخدرات الأخرى، فالاعتياد على تناولها يؤدي إلى الإدمان، وبالتالي تعميق الشعر بالاكتئاب شيئا فشيئا.