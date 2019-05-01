في 5 خطوات.. تخلص من مشاكل الوزن بـ"الطاقة الحيوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

يرتبط كل ما يحدث بجسم الإنسان بعملية البرمجة داخل العقل أو ما تم تناقله عبر الجينات الوراثية منذ الصغر، الأمر الذي يؤثر دائما على طبيعة جسد الإنسان، سواء فيما يتعلق بنقص الوزن أو زيادته، صحته وضعفه.

ويجد خبراء الطاقة أن هناك قناعات وممارسات معينة يمكن أن تؤثر على الإنسان سلبًا، وبالتالي تتسبب في إصابته بأمراض معينة مثل السمنة والنحافة، يوضحها الدكتور أحمد عمارة، استشاري صحة نفسية بالطاقة الحيوية، في النقاط التالية وفق تصريحه لـ"الخليج 365":

1- تقبل شكلك

يكبر الإنسان معانيا إما من زيادة الوزن أو نقصانه، لذلك لا بد من برمجة العقل على أفكار بعينها تؤثر إيجابًا على الوزن، ولكن قبل ذلك يجب الاقتناع بالشكل العام الذي وصل إليه، دون الشعور برفض الذات أو التذمر من زيادة الوزن أو نقصانه، وأولى الأفكار التي تعزز هذا الشعور لديه وتمنحه قدرة على ضبط الوزن، أن يمارس الإنسان حياته بصورة طبيعية، دون التفكير في طبيعة الأفكار التي تربى عليها، حتى يستطيع التمتع بحياته الجديدة الخالية من ضغوط الأفكار القديمة، كما ينبغي عليه تناول كميات كبيرة من المياه، لتأثيرها الكبير على حيوية العقل وتوجيهاته بشأن الوزن، فضلا عن كونها تقوم بتجديد خلايا العقل كما تفعل العناصر الغذائية الأخرى، لاحتوائها على الحديد والكالسيوم والماغنسيوم بنسب كبيرة.

2- الشعور الدائم بالحزن

اعتماد الإنسان على المشاعر السلبية في حياته من شأنه أن يؤثر سلبًا على وزنه، لذلك لا بد من استبدالها بمشاعر السعادة والفرحة، لكونها من العوامل التي تعزز من قدرة الإنسان الداخلية، حيث يؤثر ذلك على أداء العقل، ومن ثم حجم المأكولات التي يتناولها، تأتي هذه السعادة من القناعة والرضى بشكل الجسد واليقين بأن الإنسان القادر هو فقط من يمنح ذاته ما يريد، وبما أن ضبط الوزن من الأهداف التي يسعى إليها أصحاب السمنة أو النحافة المفرطة، فيمكنه التخلص منها ببرمجة العقل على الشعور بالسعادة واليقين دائما.

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3- عدم تفعيل دور العقل الإيجابي في التخلص من مشاكل الوزن

وهذا خطأ لكونه يحافظ على بقاء المشكلة وليس حلها، لذلك ينبغي توجيه العقل وإعطائه أوامر بحرق الدهون في حالة زيادتها، أو بالإبقاء عليها في حالة النحافة الشديدة، يستجيب العقل لهذه الأوامر في حالة إحساس الإنسان بالتفاؤل، حيث يعمل العقل بمجرد شعور الإنسان بالتفاؤل على توجيه أجهزة الجسم بصورة أكثر كفائه، ومن ثم يشعر الإنسان بتحسن في حالته الصحية، ومن بينها تحسن في أداء الجسم لوظيفة حرق أو بقاء الدهون.

4- الاقتصار على النظام الغذائي أو الرجيم لضبط الوزن.

وهذا غير كاف، فلا بد من استخدام الطاقة الإيجابية للجسد، من خلال رفض البرامج الغذائية الخاطئة وسرعة تكييف العقل على تقبل الأفكار الإيجابية المتعلقة بالمأكولات، مثل تعزيز قبول العقل للأطعمة المفيدة التي تعمل على تقوية الجسم دون تكوين دهون، كما يمكنه التعرف على المواد الغذائية المطلوبة لكل منطقة من مناطق الجسم، وبالتالي يستطيع التحكم في نسبة الدهون الموجودة بكل منطقة.

5- الشعور بالكسل.

الشعور بالكسل أو الإعياء تسبب للإنسان في أغلب الأحيان زيادة مفرطة في الوزن، أو نحافة شديدة نتيجة تخلص الجسم من الدهون الأساسية، لذلك عليك قتل هذا الشعور للحصول على وزن مضبوط.