7 أطعمة ومشروبات تضر بالأسنان.. منها الشاي والمخللات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبدالهادي

تعطي الأسنان انطباعًا مؤكدًا على سمات وصفات صاحبها، لذلك لا بد أن نهتم بنظافتها وصحتها، حتى نقضي على مشاكلها ونحافظ عليها، ولكن تظل الممارسات الخاطئة في حياة الإنسان منهجا، حيث تضر بها وتسهم في تكوين تصبغات بنية وإصفرارا، وأبرز تلك الممارسات أن يتم الإفراط في تناول بعض المأكولات الضارة بمينا الأسنان، والتي تحصرها الدكتورة سالي فؤاد خبيرة التغذية في الأطعمة التالية:

1- المأكولات الحمضية

مثل البرتقال والليمون والكريب فروت، فعلى الرغم من احتوائها على فيتامينات تفيد الإنسان كثيرا أبرزها فيتامين "سي"، إلا أنها تؤدي إلى إصفرار اللون وتدمير مينا الأسنان المسؤولة عن صحتها ومحاربة تكوين الأجسام الغريبة على سطحها، لذلك لا بد من الحد من تناولها، خاصة الليمون والكريب فروت، فهما الأكثر ضررًا على الأسنان من البرتقال، وينصح في حالة تناولهما بضرورة تناول كوب من الماء، حتى يمكن تخفيف تأثيرهما على الأسنان والمعدة.

2- الكاري والكركم

من الأشياء التي تضر بصحة الأسنان، فيعدان من الإضافات المهمة التي تهتم المرأة بوضعها في الأطعمة، لما لها من تأثير قوي على ألوانها، وهنا تكمن خطورتهما، فكما يمنحان الطعام لونا جميلا، يعطيان الأسنان لونًا مغايرًا للونها الطبيعي.

3- المشروبات الداكنة

كالشاي والقهوة، اللذين يحتويان على حمض يسمى "التانيك"، الذي يؤدي إلى تغير لون الأسنان بصورة سريعة، كما يضعف من حالة الأسنان الصحية، لمساهمته في القضاء على مينا الأسنان المسؤولة عن صحتها.

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4- الحلويات بكل أنواعها

تؤذي الأسنان وشكلها الجمالي، حيث تحتوي على نسبة عالية من السكر، التي تدمر مينا الأسنان، ويتسبب في تكوين كتلات سوداء اللون بين الأسنان من الداخل، ينتج عنها إصابتها بالتسوس، وتنشيط بكتيريا الفم، كما أن احتواءها على ألوان صناعية ومواد حافظة، يصيبها باصفرار اللون مع مرور الوقت، لذلك ينصح باستبدالها بالفواكه المجففة؛ لأنها أقل تأثيرًا عنها، لا سيما لدى الأطفال الذين يفضلون الحلويات أكثر، وبالتالي تصبح أسنانهم أكثر عرضة للتدمير والضعف وتغير اللون.

5- المخللات أو الأطعمة المملحة

من الأشياء الأكثر ضررًا لاحتوائها على أحماض تؤثر سلبا على الأسنان، وتشكل ثقوبا كثيرة ودقيقة بينها من الداخل، وبالتالي تكون فرص سقوط الأسنان أقرب وغير مرتبطة بتقدم السن وعلامات الشيخوخة، كما أنها تغيّر لون الأسنان تدريجيًا مع مرور الوقت ليتحول إلى اللون الأصفر، وأحيانا تكتسب الأسنان لونا بنيا يشتد مع الوقت ليمنحها سواد اللون، لذلك لا بد من الامتناع عن تناول الأطعمة المملحة أو التي يضاف عليها الخل دائما.

6- المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة الغنية بالألوان

تحتوي على أحماض تدمر مادة مينا الأسنان، كما أنها تنشط بكتيريا الفم، وبالتالي تتسبب في تكوين ثقوب داخلية بين الأسنان، فضلا على احتوائها على مولدات اللون التي تغيّر لون الأسنان تدريجيًا وتكوّن بقع داكنة على سطحها، لذلك ينصح بالتقليل من تناولها للحد من تأثير أحماضها على الأسنان، لا سيما أنها تحتوي على أخطر أنواع الأحماض، التي تترك أثرا فعالا وسريعا.

7- الصلصة

تناولها بصورة دائمة يضر بحالة الأسنان، وينتج عن ذلك ضعفها، خصوصا صلصة الصويا والطماطم والكاري؛ لأنها تصبغ الأسنان باللون البني الداكن، كما أنها احتوائها على نسبة من الأحماض يجعلها من المؤثرات القوية على صحة الأسنان.