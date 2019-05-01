النجمات العالميات بأجمل الأزياء في المغرب برفقة دار ديور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 مايو 2019 07:37 مساءً - سافرت دار “ديور” Dior العريقة بضيوفها إلى المغرب، وتحديدًا إلى مدينة مراكش، لتقدم مجموعتها الجديدة كروز 2019 في “قصر البديع”، والتي استوحتها من الحضارة الشرقية والأفريقية، وقد حضر العرض عدد كبير من النجمات العالميات، ومن مدونات الموضة والانلفونسرز اللواتي اخترن أجمل تصميمات الأزياء، والتي حملت توقيع الدار، بالتأكيد، وإليكنّ بعض أجمل الاطلالات التي لفتتنا.



جيسيكا ألبا في فستان ماكسي من الشيفون:



جيسيكا ألبا Jessica Alba احتفلت بعيد ميلادها برفقة دار “ديور” Dior، وقد اختارت لحضور العرض اطلالة أنثوية ناعمة وعصرية، كانت عبارة عن فستان ماكسي من قماش الشيفون المعرق باللونين الأسود والرمادي، وقد نسقت معه حذاءً أسود بكعب عالٍ، وحزامًا على الخصر، وأقراطًا ناعمة باللون الفضي.



كارلي كلوس في فستان باللون الأسود:



تألقت عارضة الأزياء الشهيرة كارلي كلوس Karlie Kloss في اطلالة باللون الأسود من ديور Dior، عبارة عن فستان ماكسي ناعم مع شق طويل على شكل حرف V عند منطقة الصدر، وقد نسقت معه حذاءً وشنطة يد باللون الأسود، وزينته بحزام على الخصر مع بكلة ذهبية.







الفاشينيستا كاميلا كويلو في فستان ناعم:



اختارت كاميلا كويلو Camila Coelho اطلالة مميزة جمعت فيها بين الأناقة والعصرية من “ديور” Dior، وكانت عبارة عن فستان ماكسي من الحرير باللون البيج المطبع برسومات باللون الفضي، وقد نسقت معه بعض المجوهرات الناعمة.

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لوبيتا نيونغو في لوك عصري:



النجمة السمراء لوبيتا نيونغو Lupita Nyongo اختارت تصميمًا مميزًا عصريًّا وأنثويًّا من “ديور” Dior عبارة عن جاكيت بليزر أسود خصره مزين بحزام عريض من الجلد، وقد نسقت معه تنورة ماكسي من الشيفون المطرز، وصندلًا بكعب عالٍ، وشنطة يد من الجلد باللون الأسود.







شاهدي أزياء النجمات في عرض ديور Dior في مراكش، واختاري الاطلالة الأجمل برأيِك.

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