أزياء رمضانية عصرية وأنيقة من جويل ماردينيان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 مايو 2019 07:37 مساءً - من المعروف عن جويل ماردينيان عشقها للموضة وبشكل خاص للاطلالات العصرية والجريئة، لكنها أيضًا في الوفت ذاته تعشق الأزياء الشرقية ذات الطابع المحتشم والمحافظ، وكثيرًا ما نشاهدها في تصميمات الجلابيات والعبايات والقفاطين التي تجمع بين الأناقة والعصرية، ولهذا فقد اخترنا لكِ اليوم من حسابها الخاص على انستقرام والذي يتابعها عليه أكثر من 10 مليون متابع، أجمل موديلات أزياء رمضانية لمختلف المناسبات.





اطلالة مميزة لـ جويل في العباية السوداء:



شاهدنا جويل مؤخرًا في اطلالة شرقية لكن عصرية، اختارت فيها عبايه ماكسي باللون الأسود مزينة من الأمام بالريش، أكمامها طويلة ومنفوخة، وقد نسقت معها بنطلونًا من الجلد الأسود، وزينت خصرها بحزام رفيع، وأكملت اللوك بصندل من الجلد من “هرمس” Hermes.





لوك أنثوي ناعم بدرجات الباستيل نسقته جويل في العباية:



في هذا اللوك اعتمدت جويل ماردينيان تنسيقًا أنثويًّا ناعمًا وأنيقًا، اختارت فيه فستان ميدي باللون البنفسجي الفاتح، نسقت معه عبايه طويلة ملونة ومطرزة، وحذاءً بكعب عالٍ باللون الفضي المعدني اختارته من “كريستيان لوبوتان” Christian Louboutin وقد بدا اللوك مزيجًا من الأناقة والعصرية.

Advertisements



اطلالة أنيقة اعتمدتها جويل باللونين الأبيض والزهري:



لوك شرقي آخر مميز، نسقته جويل ماردينيان وقد اختارت هذه المرة بنطلونًا وقميصًا ناعمًا باللون الأبيض، نسقت معه عبايه أنيقة بتصميم ناعم باللون الزهري الفاتح، وأكمل اللوك بصندل بكعب عالٍ أبيض من الجلد، وبعض المجوهرات الناعمة.



أزياء رمضانية مميزة بأسلوب جويل ماردينيان، شاهدي الصور واستوحي منها ما يعجبكِ.

تابعي أيضاً:

اختاري بدلة جلد الثعبان بأسلوب نيكول سابا وجويل مردينيان

للفتاة الطويلة.. جويل ماردينيان تلهمك إطلالات عصرية أنيقة

بالصور: جويل مردينيان بإطلالات متكررة باللون الأسود!