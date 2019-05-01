كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 مايو 2019 07:37 مساءً - اعتماد الأسلوب الفخم بالعبايات، هو أمر تبحث عنه الكثير من الصبايا للحصول على إطلالة مترفة ورسمية في بعض الأحيان، حتى بالتصاميم الكاجوال، تفضل الفتاة أن تبدو بكامل أناقتها بالعباية حتى وإن كان التصميم بسيطا، لهذا جمعنا لك اليوم موديلات تصاميم فخمة من عبايات الجوهرة لإطلالة فخمة.



اللون الأسود من أكثر الدرجات التي قد تمنحك لمسة فخمة لإطلالتك، كهذا الموديل من عبايات الجوهرة، مع التطريزات اللامعة على الأكمام، يمكنك معها انتعال حذاء الميول المفتوح، حتى لا تبدين متكلفة، أو السنيكرز الأبيض إن كنت تحبين إضافة اللمسة الكاجوال لإطلالتك.



لفتنا كذلك العباية من خامة الستان الحادة، بها لمعة بسيطة، لكنها بنفس تصاميم الفساتين الرياضية مع الخط الأبيض على الأكمام، مناسبة بشكل كبير للفتيات المراهقات، مع السنيكرز الملون والطرحة القطنية.

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أما العباية باللون الأبيض مع التطريزات الكرستالية، فمناسبة أكثر لشهر رمضان 2019، اختاريها مع حجاب رمادي، وصندل مفتوح بكعب عال، لعزومات الإفطار والسحور.



العبايات المفتوحة بالخامات الميتالك المزركشة، ستكون عملية ويمكنك ارتداؤها بكل الأوقات سواء النهار أو الليل، لكن الأفضل أن تعتمديها بالنهار، فاختاريها مع البناطيل الجينز، وبالليل ستكونين مميزة أكثر مع التنانير البيليسيه والتوب الأسود أو البني الحيادي.



أعجبنا أيضا العباية بلون البيبي بلو الميتالك، إذا أحببت اختيارها لأجواء النهار، فحاولي اختيار الشنطة والشوز بألوان هادئة ومطفية، مع الحجاب الأبيض مثلا، لكن في المساء ستكون مناسبة أكثر مع صندل باللون الفضي، وشنطة ميني بيضاء.



إليك بهذا الألبوم موديلات تصاميم فخمة من عبايات الجوهرة، لإطلالة مترفة.