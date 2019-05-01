المصممة أديبة المحبوب تخطف الأنظار في أسبوع الموضة في بيروت

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 مايو 2019 07:37 مساءً - ضمن فعاليات أسبوع الموضة في بيروت، وتحت عنوان "Designers And Brands"، افتتحت شركة L.I.P.S لمالكها جوني فضل الله أسبوع الموضة للمصمّمين بالإضافة إلى الماركات دو لوكس، فأعاد هذا الحدث الى بيروت وهجها المعتاد لاسيّما وأنّها تعتبر عاصمة الموضة في الشرق الأوسط. وشاركت مصمّمة الأزياء الكويتية العالمية أديبة المحبوب، وهي مصمّمة متخصّصة بـ فساتين الفرح والزفاف، تملك خط هوت كوتور وعبايات خاصّ ومتميّز بمزجه بين الحداثة والروح الشرقية في التصميم، وقدّمت عرضاً لعشر فساتين أعراس أبهرَ الحضور. هذا ليسَ أوّل عرض للمصمّمة في لبنان، فقد سبقه العديد من العروض، وتميّز هذا العرض بتصاميم فساتين الزفاف الفخمة التي استخدمت فيها الترصيع بـ الأحجار الكريمة والكريستال النقيّ.

حفل العرض بالعديد من الموديلات المتنوعة من الفستان العادي إلى الملكي الفخم، واستخدمت خامات راقية مثل الحرير، الدانتيل والتول والأورغانزا، وختمت العرض بالعروس الملكة مع التاج المرصّع. المصمّمة الكويتيّة أديبة المحبوب اختارت أن تكون مجموعتها مقتصرة فقط على الأعراس لاسيّما وأنّها معروفة في الشرق الأوسط بمصمّمة الأعراس، استعملت الكثير من القماش في الفستان الواحد بحيت تألّف الفستان من عدّة طبقات ممّا أضفى عليه طابع ماري أنطوانيت الفخم، تميّزت الموديلات بالكورسيه المطرّز والتنانير الواسعة، استعملت قماش الأورغنزا والتول والدانتيل. مجموعة رائعة لكل عروس تحلم بفستان فخم يوم عرسها. وتقديراً للجهود التي قامت بها المصمّمة في مسيرتها المهنية الطويلة، كرَّمَ جوني فضل الله صاحب شركة L.I.P.S مصمّمة الأزياء الكويتية العالمية أديبة المحبوب، وذلك على مجمل مسيرتها في عالم الأزياء، التي إمتدت لـ25 عاماً.



يذكر أنَّ المصمّمة الكويتيّة أديبة المحبوب هي أوّل مصمّمة كويتية تصل إلى العالمية، حاصلة على شهادة بكالوريوس بالتسويق، دخلت عالم تصميم الأزياء في عمر 19 سنة، شاركت في عروض أزياء محلية وعربية وعالمية، أكثر من ست عشر عروض أزياء أقيمت في لبنان والخليج، والدول العربية، وباريس، وروما، وميلانو، ونيويورك، ولندن، وألمانيا، وأسبانيا، والمغرب العربي. تخصّصت بفساتين الأعراس والسهرات وحصلت على كثير من الجوائز والدروع. تملك دور أزياء في الكويت والإمارات وسلطنة عمان. تتميّز جميع تصاميمها بأنّها من وحي الخيال، تعشق الأزياء والأناقة والشياكة.