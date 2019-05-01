إطلالات الفاشينيستا روان لتبدي أصغر سنا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 مايو 2019 07:37 مساءً - الإطلالات التي تمنح الصبايا مظهرا أصغر سناً، هو أمر تبحث عنه كثير من الصبايا، لكي نبدو بشباب دائم.



وتعتبر الفاشينيستا روان إحدى البلوجرز اللاتي يعتمدن على اللوك الشبابي، بتنسيقات مختلفة، جمعنا لك بعضها لتلهمك أفكارا لمظهرك.

جاكيت السفاري من الصيحات الرجالية التي أصبحت بخزانة الشابات، نسقتها روان مع بنطلون أسود ضيق، وحذاء السيفتي safety ليكتمل اللوك الكاجوال، كما أن هذا التنسيق يجعلك تبدين أطول.



بينما استطاعت اعتماد الفستان القصير بطريقة تناسب المحجبات، مع البنطلون الرياضي، ونسقت معهما الشنطة الخوص التي نتوقع رواجها بشكل كبير هذا الموسم أيضا، وننصحك بأن تكون موجودة بخزانتك، ستناسب الكثير من القطع الصيفية لديك.





مع اللوك الكلاسيكي، اختارت روان البدلة المزركشة، مع البليزر الطويل، مع شنطة الدلو وكعب عال، مناسب للحفلات الرسمية، ويبرز جمالك من دون أن تبدي متكلفة.



الجمبسوت من الإطلالات الشبابية التي يمكنك اعتمادها هذا الموسم، خاصة مع الألوان العصرية، التي اختارتها روان، مع الحجاب باللون الأحمر الجريء.