أفضل أنواع أحمر الشفاه طويلة الأمد لصيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 مايو 2019 07:37 مساءً - يؤدي أحمر الشفاه دوراً كبيراً في إطلالة المرأة، حيث بإمكانه تغيير مظهرك بالكامل ما أن تطبقيه، كما أنه يعزز من أنوثتك وجمال شفتيك. لكن في المقابل، قد يسيل أحمر الشفايف بسبب الطقس الحار والرطوبة فيسبب لك تلطخات مزعجة تفسد مكياجك. انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أفضل أنواع أحمر الشفاه طويلة الأمد لمكياج شفاه يدوم طويلاً خلال صيف 2019.



Stila Stay All Day Liquid Lipstick

يتوافر أحمر الشفاه هذا بدرجات ألوان عدة رائعة ملائمة جداً لأجواء الصيف، كما أنه غني بزيت الفيتامين E وزيت الأفوكادو، اللذين يؤمنان لك تغطية كاملة تدوم طوال النهار، إضافة الى أنه سهل التطبيق.

Rimmel London Lasting Finish Lipstick

يتميز أحمر الشفاه هذا بتركيبته اللينة والكريمية التي تدوم لأكثر من ثماني ساعات، ناهيك عن أنه يتوافر بـ34 درجة لون، فيؤمن لك لوناً مركزاً عالي التأثير، فلا تترددي في اعتماده، إذ إنه يستحق التجربة.

Maybelline New York Super Stay Matte Ink Lip Color

يدوم أحمر الشفاه هذا لساعات طويلة جداً، كما أن فرشاته الفريدة تسهل عليك تطبيقه بدقة واحترافية، وذلك بفضل رأسها المدبب، الذي يتيح لك تحديد الشفاه قبل ملئها كاملاً. كما يتميز بلونه المات القوي والجذاب.

Nars Powermatte Lip Pigment

إن أحمر الشفاه هذا ذو تركيبة رطبة وسائلة، لكنها سرعان ما تجف لتمنحك لون شفاه ينبض بالحياة، وهو يتراوح بألوان متعددة تتراوح بين النيود والفاتحة والداكنة، وهي جميعها مذهلة. ولنتائج رائعة، حددي به شفتيك في البداية، ثم املئي داخلها جيداً، مما يؤمن لك تغطية مثالية تدوم طويلاً.

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