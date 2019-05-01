"السبوبة أولا".. مهرجان الغردقة الدولي للجمال والأزياء "نصب واعتداءات وخناقات بالجُملة"

رحلة شاقة استغرقت نحو 9 ساعات، فجر يوم الأحد، 28 يناير 2019، بعدما أقلع أتوبيس خاص لنقل مجموعة كبيرة من الصحفيين لتغطية الدورة الأولى من مهرجان الغردقة الدولي للجمال والأزياء، الذي أقيم في الفترة من 28-30 أبريل، فنظرًا لسوء حالة المواصلة، وعدم كفاءة السائق، المُكلف بنقلهم، تعرض الصحفيين للإرهاق الشديد، قبل انطلاق فعاليات المهرجان.

كانت بداية غير مبشرة للدورة الأولى للمهرجان، خاصة إنه تم تغير شركة النقل المتفق عليها، الأمر الذي أزعج العديد من المسؤولين عن تغطية الفعاليات إعلاميا، إلا أنها لم تكن الأزمة الوحيدة للمهرجان، بل كانت أول عقدة في سلسلة واسعة من الفشل الذي كتب للمهرجان السقوط في دورته الأولى.

"سوء تنظيم، عدم توافر غرف المسكن، خلافات واعتداءات بالضرب، تعدي على فنانين، وبالنهاية اتهامات بالنصب والتزوير".. أمور عديدة شهدتها أيام المهرجان الثلاث، وكادت أن تسدل الستار على إقامة الفاعلية.

ويرصد "هن" مشاهد كتبت الفشل للمهرجان، الذي أقيم، تحت رعاية أحمد العباسي المدير التنفيذي له، ورئيسة المهرجان ولاء رمضان:

فشل تسكين الصحفيين والفنانون:

مع الدقائق الأولى لدخول الفنانين والصحفيين، الفندق المستضيف للمهرجان، واجه معظمهم عدم توافر غرف خاصة لهم، مما دفع الفنانة إيناس عز الدين للانصراف من الفندق، مطالبة بتوفير وسيلة مواصلات للعودة إلى القاهرة، إذا لم يتوفر لها غرفة، كما هدد كلا من مؤمن خليل، وليث أبو جودة، نجمي برامج المسابقات "أراب أيدول" و "ستار أكاديمي" بالسفر أيضا، الأمر الذي طال لعدة ساعات حتى تم حسمه في النهاية، ومحاولة توفير غرف إضافية، كما تم إلغاء فعالية اليوم الأول من المهرجان، بسبب تلك الأزمة.

اتهام بتزوير النتائج:

كما شهد اليوم الثاني مسابقة لأفضل "ميكب أرتيست"، واختارت لجنة التحكيم فوز المتسابقة ندي السيد، بالمركز الأول، أما عن المركز الثاني ففازت به ياسمين إبراهيم، وحصلت الطفلة شرويت وليد 12 عاما على المركز الثالث.

وعقب إعلان الأسماء صاحت صاحبة المركز الثاني وسط الحضور قائلة:" الإدارة فهمتني إني هكون الأول مكرر"، ومن ثم انصرفت على الفور، الأمر الذي آثار الجدل حول نزاهة الاختيار، لترد لجنة التحكيم: "احنا مزورناش أكيد".

اعتداءات بالضرب وتراشق الألفاظ:

مشاجرة كبيرة، شهدتها ساحة الفندق، نشبت بين رئيسة المهرجان ولاء رمضان وأحمد العباسي المدير التنفيذي للمهرجان، بسبب الخلافات المادية، وذلك أثناء التحضير لحفل الختام.

وبدأت المشاجرة بارتفاع أصوات الثنائي، فقامت "ولاء" بسب "العباسي"، مما دفعه لصفعها، كما تدخلت زوجته بالاعتداء عليها أيضا، وردت عليه بضربه بـ"طفاية" على رأسه، أمام الحضور.

ولم تمر ساعات على المشاجرة، حتى أكدت آية عفت، إحدى أعضاء فريق التنظيم عن إصابة أحمد العباسي، باشتباه ارتجاج في المخ، وتم نقله إلى مستشفى الغردقة العام، بحسب حديثها، إلا أنه عاد إلى الفندق بنهاية اليوم.

الاعتداء على الفنانة إيناس عز الدين:

وكان لتدخل الفنانة الشابة إيناس عز الدين، إحدى ضيوف المهرجان بين الثنائي لفض المشاجرة بينهم، ومحاولاتها لإبعاد "العباسي" عن "ولاء"، أدى لاعتداء مدير المهرجان وزوجته عليها أيضا بالضرب.

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وقالت الفنانة لـ "هُن" : "أنا اتضربت منه ومن مراته، واتهانت لأنه مش من العرف إن واحدة ست تتضرب".

وتابعت: "هشوف الشخص ده له علاقة بالإعلام ولا بيزاول المهنة وخلاص، وهقدم بلاغ ضده".

كما تقدمت "عز الدين" بمذكرة لإدارة الفندق، لسرد ما حدث لها على يد "العباسي".

عيوب تقنية وفنية بحفل الختامي:

انطفأت أضواء الحفل الختامي لمهرجان الغردقة الدولي للجمال والأزياء، بسبب عطل فني بالكهرباء أدى لتعطيل فعاليات الحفل، فضلا عن مشكلات الصوت.

وقامت إدارة المهرجان بتكريم مجموعة من خبراء التجميل، والعناية، لحين استكمال عروض الأزياء المتبقية.

كما انسحبت المذيعة الرئيسية لتقديم الحفل، "هدير صديق"، بسبب المشكلات التي لازمت تنظيم الحدث.

اتهامات بالنصب:

وقالت ولاء رمضان، رئيسة المهرجان، عقب الانتهاء من الحفل، إن سبب خلافها مع العباسي هو الماديات، قائلة: "نصب عليا، وخد كل فلوس السبونسر (الرعاة)، وفي منهم حد منهم أعطاه 20 ألف جنيه، مدنيش منهم إلا 5 آلاف بس".

وتابعت خلال حديثها لـ"هُن": "لما واجهته اعتدى عليا هو ومراته، وأنا ضربته بالطفاية بس مكانش قصدي".

وعن تسببها في نقله للمستشفى، ردت: "إشاعات هو اللي عاملها لأنه كان موجود في الفندق"، مؤكدة:"هتقدم ببلاغ ضده لاعتدائه عليا".

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