انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور: عراقي يُبهج عمال بلاده في يومهم العالمي.. ماذا فعل؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 1 مايو 2019 05:46 مساءً - فاجأ رجل ميسور مجموعة كبيرة من العمال في مدينة الفلوجة، غربي العراق، بهدية غير مألوفة؛ وذلك تزامناً مع ذكرى يوم العمال العالمي.

وتناقل عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الرجل الميسور أقبل، صباح أمس الثلاثاء، على مركز لتجمع العمال الأجراء في الفلوجة.

ووزع الرجل مبلغاً على كل عامل في المركز، وقدم لهم وجبة طعام ومصحفاً، وأمرهم بالعودة إلى منازلهم وقضاء اليوم مع عوائلهم.

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وضجت مواقع التواصل بالتعليقات المرحبة بهذه المبادرات، لا سيما مع وجود عدد كبير من العمال الذين يعيلون أسرهم من خلال أعمال الأجور اليومية.

جدير بالذكر أن الفلوجة تعتبر من المدن العراقية التي تعرضت بنيتها التحتية لتهديم شبه كامل؛ بسبب المعارك العديدة التي شهدتها منذ غزو البلاد في 2003.

وكانت أيضاً من المدن التي اتخذها تنظيم الدولة ملجأ له، عقب سيطرته على مساحات واسعة في البلاد منذ صيف 2014، قبل أن تعلن القوات العراقية سيطرتها على كامل البلاد، في ديسمبر 2017، بعد سلسلة المعارك.