بالصور| حلا شيحة توجه رسالة في ظهور جديد لها: "سعيدة بكوني جزءا من هذا"

شاركت الفنانة حلا شيحة، جمهورها بإطلالتها في أحدث ظهور لها ونشرتها على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

نشرت حلا شيحة الصور عبر خاصية "ستوري"، وظهرت مع شقيقتها مايا شيحة والفنانة علا رشدي، وكتبت عليها "سعيدة بكوني جزءا من هذا"، وأرفقت بالتعليق هاشتاج "سند"، كما وجهت رسالة لعلا رشدي قالت فيها "بحبك يا علا".

وارتدت حلا شيحة بنطلون من اللون الأحمر، "شارلستون"، واسع من بعد منطقة الركبة، وعليه "توب" من اللون الأسود مقفول من منطقة الصدر، وبليزر أسود كذلك طويل، فيما تركت شعرها منسدلا في تسريحة بسيطة".

يذكر أن الفنانة حلا شيحة تشارك في مسلسل "زلزال"، مع الفنان محمد رمضان ويعرض خلال شهر رمضان 2019.

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والجدير بالذكر أيضا أنه قالت مصادر مقربة من الفنانة حلا شيحة، لـ"الوطن"، إنها انفصلت بالفعل منذ ما يزيد عن 6 أشهر عن زوجها الكندي يوسف هاريسون، الذي ارتبطت به منذ 12 عامًا، وذلك بعدما عادت مجددًا للتمثيل من خلال مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "زلزال".

وأضافت المصادر أن الفنانة حلا شيحة ترفض الإفصاح عن خبر انفصالها عن زوجها حاليًا، لعدم علم أبنائها بهذا النبأ، كما أنها ترفض التعليق والحديث في هذا الأمر، فهي لا تريد تدخل أي شخص في حياتها وحياة أسرتها.

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