الكحل الأسود يعود بقوة هذا الموسم

حضر الكحل الاسود دائما في المكياج. هذا الموسم، يعود بقوّة ليضيف سحراً على العينين يعجز عنه أيّ لون آخر.

مهما كان لون العينين، شكلهما، فـ الكحل الاسود له حضور طاغٍ لا ينافسه عليه لون، وهذا ما شاهدناه على منصّات عروض الازياء.

•طبّقي الرموش المستعارة لإنجاح ماكياجكِ الأسود.

•أضيفي لمسة برّاقة على كامل الظلال السوداء لبريق ملفت وجذّاب.

• أرفقي اللّون الأسود على العينين بأحمر شفاه بلون أحمر لإطلالة Retro تشبه نجمات هوليوود.

•افركي الظلال السوداء على كامل الجفون الخارجيّة بتقنيّة دائريّة أنيقة.

•جرّبي اللّون الأسود المائل إلى الرماديّ الداكن على الجفون المتحرّكة السفلى ومدّيها إلى الخارج لتمنحكِ سموكي جميلا.

•جرّبي ال أيلاينر العريض باللّون الأسود مع السموكي الأسود لإطلالة كحل أسود دراميّة وآسرة.

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